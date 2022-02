El Sindicato Médico de Córdoba ha expuesto en un comunicado que el pasado 8 de Febrero se produjo una reunión entre la gerencia del Distrito Sanitario Córdoba Guadalquivir y médicos internos residentes (MIR) que terminan este año 2022 su periodo de formación sanitaria especializada.

Este sindicato denuncia que, "aunque llevamos años solicitando insistentemente que los nuevos MIR deben ser contratados y fidelizados como muy tarde en enero, actualmente siguen sin tener una oferta concreta y de calidad, más allá de buenas palabras e intenciones demasiado expuestas al viento".

El Sindicato Médico recalca que, cada vez existen más interesados en pescar en río revuelto (llámese empresas privadas, otras autonomías o incluso países europeos) motivo por el cual la pasividad de la administración resulta llamativa e indignante, ya que condena a nuestros profesionales a pasar un nuevo periodo vacacional en condiciones lesivas para su salud (exceso de nocturnidad y sobrecarga asistencial) y derechos como la conciliación de la vida familiar (exceso de cómputo horario) a la par que dañino para la calidad asistencial que merecen y que queremos dar los propios profesionales a nuestros pacientes.

El SMA añade que en 2021 acabaron en la capital 24 residentes, de los que sólo se consiguió contratar inicialmente tres y resalta que "este año finalizan 25 facultativos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, y el guión comienza a ser muy similar al de años anteriores, con el añadido de la creciente ola de jubilaciones médicas de la que llevamos años". Este colectivo advierte de que también terminan 4 facultativos en el Área Norte y 6 en la Sur, sin que tampoco se les haya ofrecido aún nada concreto".

El SMA indica que "los nuevos especialistas conocen bien las condiciones de trabajo en atención primaria. Saben que si firman sólo un contrato de verano serán sobrecargados tanto en turno como en demanda asistencial, así que es lógico y legítimo que no quieran firmar estos contratos leoninos cuando además desde otros ámbitos les llegan mejores condiciones contractuales". Ante esto, este sindicato insiste en que, "a pesar de la sordera selectiva de las administraciones públicas, los profesionales no solo han de ser contratados, sino fidelizados cuanto antes, ya que es una urgencia que no puede esperar".