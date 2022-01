El Consejo del Movimiento Ciudadano y el consejo de distrito Centro lamentan que el gobierno municipal haya desaprovechado los dos años que lleva la ciudad sin celebrar las Cruces de Mayo para replantear el modelo y la organización de un evento que este año tendrá lugar entre los días 28 de abril y 2 de mayo si el covid lo permite. Tanto el presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, como la presidente del distrito, Juana Pérez Girón, consideran un error no haber introducido cambios para evitar la concentración de cruces en el casco histórico, una demanda que llevan haciendo desde hace unos años. “Hemos trasladado al gobierno el descontento que después de dos años en los que no se han podido celebrar no se haya aprovechado para revisar el modelo de organización de las cruces, por lo que tendremos los mismos problemas que siempre hemos tenido”, apunta De Gracia.

El Ayuntamiento recupera las bases de cruces del 2019, que cortan la música por la tarde En esta línea, desde el CMC habían solicitado al Ayuntamiento de Córdoba que favoreciera la instalación de cruces por los barrios pero “tal y como están las bases pensamos que esto no va a suceder y que las cruces volverán a ser sobre todo un modelo de concentración excesiva en el casco , lo que genera problemas de botellón, ruidos, movilidad y suciedad para una zona delicada como es esta”. Por contra, De Gracia lamenta que los barrios no encuentren motivación ni aliciente para volver a recuperar la tradición: las cruces por barrios, “para que los cordobeses fuéramos de barrio a barrio visitando las cruces”. Precisamente hoy la junta de gobierno local ha aprobado las bases para el Concurso de Cruces de Mayo y el Concurso de Rejas y Balcones 2022 (entre el 3 y el 15 de mayo, ambas fechas inclusive), así como los premios que se destinarán a ambos eventos: 46.362 euros y 13.040, respectivamente. El portavoz del PP y delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, se ha mostrado “esperanzado” por que este año sí puedan celebrarse sendos concursos, siempre que la situación sanitaria lo permita. Cruces sin música de 5 a 8 Asímismo, ha valorado el hecho de que finalmente las cruces no puedan mantener la música puesta durante el fin de semana entre las 17 y las 20 horas, tal y como se barajó hace un par de año. Torrico ha asegurado que se ha querido primar el equilibrio entre la fiesta y el descanso de los vecinos. Sobre esta cuestión sí se han mostrado satisfechos ls vecinos que, como Juana Pérez Girón, entienden que será un descanso para esas horas. “Estamos esperanzados y preparados para celebrar las Cruces de Mayo, la Feria de Mayo, el Concurso de rejas y estamos muy esperanzados de que se pueda celebrar lo más normal posible”, ha añadido el edil popular.