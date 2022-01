El Ayuntamiento de Córdoba tiene previsto aprobar el próximo lunes las bases del Concurso de Cruces del 2021, que volverán a celebrarse este año tras el parón provocado por la pandemia entre el 28 de abril y el 2 de mayo, regidas por las bases del 2019, que el Consistorio ha recuperado tras la polémica surgida en el 2020, cuando se modificaron para introducir como principal novedad la posibilidad de los montajes de no cortar la música por la tarde, al menos durante el fin de semana. Aquellas bases del 2020, que se aprobaron en el mes de febrero, nunca se llegaron a aplicar porque desde entonces no se ha vuelto a celebrar esta fiesta de mayo.

Según las bases del 2022, que aún no se han publicado, el horario de apertura de las cruces será de 12 a 17 y de 20 a 2 horas, a excepción del último día en que no abrirán en horario de noche. Según han confirmado fuentes municipales, en las horas de la tarde, de 17 a 20 horas, la música deberá interrumpirse para respetar el horario de descanso, tal y como se preveía en el año 2019. La modificación incorporada en el 2020 no fue bien acogida por los vecinos del casco histórico, que reclamaron en su día que la música se cortara por la tarde. De cara a esta edición, el Ayuntamiento ha decidido rectificar y recuperar el horario anterior.

El concurso establecerá las categorías habituales: casco histórico, zona moderna y recinto cerrado y habrá un primer premio de 1.200 euros para las mejores, un segundo de 900 y un tercero de 700. También habrá dos premios adicionales de 300 euros y otro más de 200.

Las 45 cruces que estén en mejor posición para el jurado y obtengan más de 10 puntos, recibirán un acccésit. En total, el Ayuntamiento destinará 31.500 euros al concurso, como ocurrió en el año 2019, retirando así los 4.200 euros adicionales que se previeron para la edición del 2020 para aumentar los premios (el primero iba a ser de 2.000 euros, el segundo de 1.26o y el tercero de 980).

Este lunes también está previsto aprobar las bases el concurso de Rejas y Balcones, por lo que solo quedarán pendientes las bases del Concurso de Patios del 2022.