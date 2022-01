Julieta Mérida, vicerrectora de Posgrado e Innovación Docente de la Universidad de Córdoba, ha dimitido este jueves de su cargo en el equipo de Gobierno del rector, José Carlos Gómez Villamandos, para iniciar, con la presentación de su candidatura ante la comunidad universitaria, el camino hacia el sillón rectoral. De conseguirlo, se convertiría en la primera mujer rectora de la Universidad de Córdoba. Con este anuncio comienza el ambiente preelectoral en la Universidad de Córdoba, cuyos comicios aún están por convocar por el rector, aunque se espera que sean para la primavera.

Julieta Mérida ha encontrado en su presentación en el colegio mayor Séneca con un gran apoyo de la comunidad universitaria, entre ellos gran parte de los vicerrectores actuales. "Han venido casi todos, los que han podido. Yo necesitaba este apoyo para dar este paso», aseguró en declaraciones a este periódico.

Respecto a si su proyecto será continuista respecto al del actual rector, Mérida señaló que «será continuista en no perder el camino de oportunidades, de excelencia y de proyección social que la universidad tiene ahora mismo, que no lo quiero perder. Pero hay que cambiar con un proyecto nuevo, las circunstancias son otras, hay nueva legislación y nos tenemos que adaptar al momento». Avanzó que le ha decidido a presentar su candidatura «el apoyo, el cariño y el respaldo que he tenido estos meses», pero también «porque he aprendido mucho, he participado en un equipo de gobierno a la cabeza del profesor Villamandos y he tenido la oportunidad de aprender en valores, a gestionar de forma transparente y eficaz, y eso no quiero que se pierda para la universidad». También dijo haberla motivado su «compromiso» con la institución académica, en la que lleva ya casi 38 años. «Con mi perfil académico, docente e investigador creo que puedo ayudar en los próximo cuatro años en la gestión de la universidad», dijo.

Reconoció que había presentado «con mucho pesar» su dimisión, pues "tengo un compromiso muy grande con el rector". Pero desea iniciar este camino hacia las elecciones "con calma, reunirme con toda la comunidad universitaria, escribir un proyecto nuevo que ilusione tiene su tiempo y por eso he pensado que tenía que dimitir".

Ahora le quedan meses de reuniones con todos los colectivos de la comunidad universitaria para construir "un proyecto sólido, que escribiremos entre todos". Una vez que esté este proyecto, "buscaremos las personas más adecuadas para llevarlo a cabo".

Está previsto que este viernes el rector comunique cuál será el sustituto o sustituta de Julieta Mérida en el equipo de Gobierno del Rectorado.