José Manuel Marín, conocido como El Robin Hood de las finanzas, no ha dejado de escalar en el sector. En poco más de un año ha conseguido convertir su empresa local en nacional, con una cartera de clientes de la que solo uno de cada 10 es de Córdoba, todos ellos con un denominador común: su preocupación por las pensiones. Además, recientemente ha resultado ganador del certamen nacional asesor Top 2021 de Finect, convirtiéndose en el mejor asesor financiero de España gracias a su propio sistema de planificación financiera, Totalfinance, «lo máximo a lo que puede aspirar una persona dentro del sector financiero», asegura.

¿Cómo se inició en este mundo y como se desarrolla su trayectoria?

Pues mira, yo empecé muy jovencito. A mi me fichó una empresa del Santander que se llama Unión de Créditos Inmobiliarios y allí también aprendí muchísimas cosas sobre el sector de la financiación, porque esta empresa era una financiera del Santander, especializada en préstamos hipotecarios a través del canal inmobiliario. Estuve cuatro años en esa empresa y después decidí montar la mía propia junto con mi socio, Antonio López, con el nombre Crece: Grupo de Intermediación Financiera y tuvimos un éxito bárbaro. Éramos la empresa de intermediación más grande de Córdoba, de entre las tres primeras de Andalucía, y estaba entre las 10 más importantes de España gracias a una serie de acuerdos estratégicos con determinadas franquicias inmobiliarias. Pero, claro, en el año 2008 llegó la crisis del ladrillo y los bancos se quedaron sin dinero, entonces la figura del asesor financiero especializado en financiación no tenía ningún sentido. Fue un momento muy crítico porque nos tuvimos que seguir planteando qué queríamos seguir haciendo, incluso si queríamos seguir estando en el sector financiero, y decidimos que sí porque nos dimos cuenta de que el ciudadanos de a pie tomaba decisiones desacertadas a la hora de contratar un producto de ahorro o de inversión. Decidimos que íbamos a ayudar a la gente a que planificase correctamente su vida para que alcanzase sus objetivos vitales antes, aplicando menos recursos económicos, evitando también que se endeudase y aprovechando ventajas fiscales. Nos convertimos en ese amigo financiero que todos necesitamos para tomar decisiones adecuadas a la hora de gestionar nuestro patrimonio y nuestros ahorros.

Quizá sea esa planificación la que le falte a la sociedad. Nos dejamos llevar y quizá por eso no se consigan los objetivos.

Totalmente. De hecho, más de la mitad de la población española, según una encuesta del Banco de España, no tiene conocimientos mínimos financieros.

¿Falta en España una ‘cultura’ del asesor financiero en el hogar?

Lo que ocurre es que cuando no sabes de algo, te da miedo y como te da miedo, te vuelves conservador y sueles utilizar productos de ahorro de inversión que no son buenos para ti pero sí son buenos para el banco, porque este lo que quiere es comprarte el dinero lo más barato para después prestártelo a ti lo más caro posible. Somos tomates en un mercado de abastos pero en vez de ser tomates es dinero, y lucramos a los bancos con nuestro propio dinero. Entonces, después de ese cambio que hicimos, creamos una marca que se llamó Míster Dinero, en el 2010, y en el 2011 nos fichó una marca alemana de asesoramiento, con un éxito brutal, llegando a ser los número uno de Europa. Muchas veces no somos conscientes de los grandes profesionales que tenemos en nuestra tierra y te tienen que dar premios fuera de tu casa para que en tu casa te reconozcan. En esa andadura fue todo maravilloso pero en el 2016 nos dimos cuenta de que volvían los brotes verdes al sector inmobiliario y decidimos apostar por una marca inmobiliaria que traía de Estados Unidos un marketing muy desarrollado para hacer cosas diferentes en este sector en Córdoba. Dentro de esa franquicia nos han dado durante cuatro años seguidos el premio a la mayor facturación y mayores operaciones cerradas. En el 2017 decidimos dar un paso muy importante, creando nuestra propia marca Fortuna, con nuestra propia metodología de trabajo que es el totalfinance, para convertirnos en eso que hablábamos, esa persona de confianza que necesita todo hogar para todo lo relacionado con finanzas. Ayudamos al cliente en lo que necesita y le damos una correduría de seguros para también ayudarles.

¿Trabaja solo actualmente?

No, tengo la suerte de tener dentro de Fortuna a compañeros. Somos el Robin Hood de las finanzas y los Merry Maids.

¿Por qué Robin Hood y no otro personaje? ¿Qué rasgos tiene en común con este?

Yo estoy muy sensibilizado con dos cosas: el abuso de posición dominante de los bancos y Hacienda. El sistema impositivo español es un sistema voraz que, o lo conoces y juegas las reglas de juego con las mismas cartas, o te gana la partida siempre, y como el ciudadano español no tiene conocimientos, necesita un aliado que sí conozca las reglas del juego y que sí sepa jugar las cartas. Y los bancos, qué te puedo decir de los bancos... Que hoy vas a un banco y te quieren vender una alarma, un televisor o un móvil. Además, curiosamente, ayer fui a un banco y fíjate que mensaje más divertido había impreso en la ventanilla: «Para operaciones de menos de 1.000 euros váyase usted al cajero pero si quiere usted contratar un seguro de salud por menos de 30 euros al mes, pregúntenos». Lo de los bancos es que no tiene nombre. El enemigo público número uno de los ciudadanos son los bancos y el enemigo número dos, Hacienda. O viceversa, puedes cambiar el orden, pero son enemigos públicos y notorios con los que hay que tener mucho cuidado.

En cuanto al concurso, tanto usted como uno de sus compañeros recomendaron utilizar unid linked, ¿de qué se trata esta herramienta?

Un unid linked es un seguro de vida contraje de ahorro que invierte sobre fondos de inversión, pero ese seguro de vida no es el clásico de vida-riesgo que nos hacemos para cubrirnos ante un fallecimiento o una invalidez. Simplemente es un pequeño capital de fallecimiento que da una serie de ventajas a ese producto, frente a los fondos de inversión, increíbles, en cuanto a lo que es su designación expresa de beneficiarios así como que determinados unid linked son inembargables.

¿Qué es lo que más demandan los cordobeses?

Normalmente productos que les ayuden a batir la inflación, seguros y mucho producto para la jubilación o los estudios de sus chiquillos.

Usted afirma que el dinero está para gastarlo, pero ¿recomienda vivir al día o tener siempre un colchón?

Siempre recomiendo tener un colchón que sea como mínimo seis meses de gastos y a partir de ahí, yo no creo en el contexto del tío Gilito y ser el más rico del cementerio, sino que tú te plantees en qué quieres gastar el dinero.