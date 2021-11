David Dorado, exdelegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha roto hoy su silencio y ha hecho unas declaraciones después de conocerse esta mañana que el alcalde de Córdoba, José María Bellido, le ha retirado todas las competencias que tenía desde el inicio del mandato, incluida una tenencia de alcalde y la presidencia de la empresa municipal Sadeco, por el caso Infraestructuras. En estas declaraciones, enviadas a los medios de comunicación por los responsables de prensa del grupo municipal de Ciudadanos, Dorado no hace referencia a los motivos que han provocado su cese, derivado —según han explicado hoy los portavoces Isabel Albás y Miguel Ángel Torrico— de las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción que ha visto indicios de delito en los contratos menores de la Delegación de Infraestructuras firmados en 2020.

David Dorado ha querido dejar claro que su “compromiso con esta ciudad y con este gobierno municipal siguen intactos, igual que la confianza de este gobierno hacia mi persona”, ha asegurado. “Reitero mi compromiso con Córdoba y mi entrega absoluta a esta ciudad, y hacia las nuevas responsabilidades que se me encomienden en los próximos días”, ha dicho el edil, que está a la espera de saber si el equipo de gobierno le da nuevas competencias después de la reestructuración anunciada

Por último, David Dorado ha pedido disculpas a los servicios de asesoría jurídica, intervención y contratación del Ayuntamiento de Córdoba, a quien responsabilizó en parte de la falta de fiscalización y control de los contratos menores señalados por la justicia. ”En ningún caso, he tenido intención de poner en tela de juicio su trabajo, profesionalidad y su honradez. Muy al contrario no me cabe duda de ellos y lamento que mis palabras hayan podido ser objeto de malestar entre ellos”, ha concluido el concejal.