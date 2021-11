El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha hecho este sábado un llamamiento a la prudencia de la población de cara al puente de la Inmaculada, en lo que se refiere a las medidas anticovid, para evitar nuevos repuntes de la epidemia en Andalucía. No obstante, recuerda Aguirre que “tuvimos otros puentes anteriores, como los Santos y 12 de octubre donde ya había una incidencia alta y luego no tuvimos una variable importante de cara a los contagios”. Pero, lógicamente, añade, “estamos muy preocupados por este puente, es un puente largo y pedimos a todos los andaluces la máxima prudencia y concienciarnos de que estamos en pandemia, aunque hayamos relajado un poquito los hábitos sociales, estamos en pandemia y la pandemia nos puede azotar igual que ha hecho otras olas”. Ahora mismo, señala el consejero, “no estamos posiblemente ante el principio de una sexta ola, pero sí nos preocupa la presión asistencial, pero la que tenemos ahora mismo es de 265 pacientes ingresados y hemos estado en la tercera ola en 4.800. Estamos ahora mismo en una cifra asumible por el sistema hospitalario de Andalucía”.

Por otro lado, recordó que el comité de expertos de Andalucía se reunió el viernes y dictaminó que "hay que proteger al eslabón más débil de la cadena epidemiológica, que son las residencias y los hospitales y vamos a pedir, y se está articulando, para que se posicione el TSJA, y espero que esté a favor, de exigir el pasaporte covid, una prueba PCR o un test de antígenos para poder visitar o acompañar a las personas que están en las residencias o en hospitales". Una vez que esté aprobada la medida será de obligado cumplimiento tanto en la sanidad pública como en la privada. Por el momento, la Junta no se plantea extender la medida a otros ámbitos de la vida pero “todo dependerá de la evolución de la pandemia, porque antes de provocar cierres que dañen a la economía, tomaremos medidas" y una de esas medidas es el pasaporte covid. Recuerda el consejero que desde se está hablando del pasaporte covid, la semana pasada se recuperaron 2.000 andaluces que no se habían vacunado y esta semana llegan diariamente 4.000 andaluces que no estaban vacunados y lo hacen voluntariamente. Por lo tanto también es un acicate para que los andaluces vayan a vacunarse.

Aguirre ha hecho estas declaraciones antes de recibir la insignia de oro del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, con motivo de la celebración de su patrona, la Inmaculada Concepción. El responsable de Sanidad de la Junta ha recordado que Andalucía ha subido cuatro puntos el nivel de incidencia que ya llega a los 95 enfermos por cada 100.000 habitantes, pero que sin embargo la presión asistencial lleva un ritmo de subida muy lento, pues solo hay nueve camas más “de presión hospitalarias y un única UCI”.

Pese a esos datos, el consejero señala que vivimos un momento de mucha incertidumbre, porque el informe que ha recibido de Salud Pública y el Ministerio indica que “no hay ningún caso en España de la nueva variante sudafricana”. El consejero ha recordado que el 58% de todas las secuenciaciones sobre covid que se hacen en España se llevan a cabo en Andalucía. “En las secuenciaciones nuestras no hay ninguna variante ahora, pero sí estamos muy preocupados, teniendo en cuenta que es una variante con 50 mutaciones que es bastante más contagiosa, según la OMS” y hay que ver qué capacidad tiene de sortear la inmunización ya adquirida con las vacunas.

Aguirre ha señalado que desde Andalucía seguirá alerta y se aumentará el volumen de secuenciación, sobre todo en las personas que provengan de países con riesgo “y miraremos la evolución que tiene la nueva variante de coronavirus”.

Vacunación en Andalucía

El consejero ha insistido en seguir confiando en la vacuna, sobre lo que apuntó que Andalucía se encuentra ya en el 91,6% de la población de riesgo vacunada, mientras que Córdoba ya alcanza el 96%, por encima de la media de Andalucía y la comunidad autónoma está por encima de la media de Europa. “Estamos instando a la vacuna, la solución es la vacunación” y recordó que en estamos un periodo de frío, hacemos mucha vida interior, y “no olvidemos que la mascarilla es importantísima en interior y exterior, la ventilación y la higiene de las manos son los cuatro medidas que desde el punto de vista sanitario son imprescindibles y que tendremos que acrecentar más a lo largo de este invierno“.

En lo que se refiere a la vacunación de menores, señala Jesús Aguirre que ya se dispone de la autorización de la Agencia Europa del Medicamento y falta que nos lleguen vacunas. “Seguramente, con el cálculo que tenemos, para final de año puedan haber llegado a Andalucía una 200.000 vacunas, ya en un solo uso, como una tercera dosis de la que veníamos poniendo en adultos y están autorizadas tanto la de moderna como la de Pfizer y en el momento que llegue, nuestra estructura de atención sanitaria está preparada para su puesta a la mayor brevedad posible. Aunque indicó desconocer el momento en el que llegará y según sea periodo escolar o no se verá cómo efectuarlo si en los propios colegios o en los centros de salud.

Respecto al personal sanitario, la nueva situación generada de aumento de los casos no requiere, a juicio de Aguirre, nuevas contrataciones, e indicó que los contratos actuales corresponden a la temporada del plan de alta frecuentación, en los que se han contratado 12.000 profesionales sanitarios, “hemos mantenido el 100% de todos los profesionales en atención primaria y se ha aumentado un 20% la contratación desde el 1 de noviembre en atención primaría". Por lo tanto, señala, “estamos reforzando la atención primaria que es la que se va a encargar del seguimiento, control, vacunación, virus, gripe, alta frecuentación, etcétera". Así, indica el responsable sanitario de la Junta que hay suficiente personal en la sanidad andaluza "para abordar de forma proactiva cualquier situación o eventualidad que podamos tener por alta frecuentación”.