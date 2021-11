La primera teniente de alcalde y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha asegurado este jueves que la depuración de responsabilidades por el ya conocido caso de Infraestructuras se va a llevar a cabo esta semana.

Albás no ha manifestado nada más allá de que "tan pronto se tome la decisión, no se preocupen ustedes, la trasladaremos" a lo que ha añadido que, "lógicamente, no se va a demorar mucho en el tiempo". Además, a las preguntas de si será esta semana cuando se conozcan esas decisiones ha apuntado que "entendemos que sí".

Se entiende que la formación naranja está en estos momentos en esos "debates internos" a los que el alcalde, José María Bellido, hacía referencia hace unos días al ser preguntado por este caso. Concretamente, Bellido afirmó que "estoy dando un tiempo prudente a Cs para que hagan los debates internos y que lleguen a las conclusiones de dónde están las responsabilidades políticas que hay que asumir", al tiempo que agregó que también esperaba que fuera en esta semana cuando se depuraran responsabilidades políticas.

De momento, la coordinadora general del área de Infraestructuras ya ha sido apartada de sus funciones a la espera de que la situación se aclare. No así el delegado del área, David Dorado, cuya dimisión y/o destitución ya ha sido exigida en varias ocasiones por toda la oposición municipal.

Cabe recordar que la Fiscalía se pronunció ante unos hechos denunciados en mayo por IU y Podemos en los que estos grupos advertían de posibles fraccionamientos de contratos para la adjudicación de obras a empresas concretas. El Ministerio Público considera que existen indicios de delitos de falsedad documental y prevaricación.

Instrucción 4 se hace cargo de la causa

Por lo tanto, el caso ya está judicializado para determinar responsabilidades. La Fiscalía, en su escrito, no nombraba a David Dorado, pero sí señalaba a la coordinadora general (a quien se le han retirado las competencias) y a otro técnico).

De momento, el juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba (con el juez José Luis Rodríguez Lainz al frente, que se encargó de la instrucción del caso Bretón) es el que hará cargo de los contratos de Infraestructuras.

El PSOE insiste en que Dorado asuma la responsabilidad

El concejal del PSOE José Rojas ha apuntado que el responsable político de Infraestructuras, "como delegado del alcalde, es David Dorado, la persona que la eligió, la nombró y ha respaldado su labor al frente de esta delegación [de la coordinadora]. Es él el que debe asumir la responsabilidad política en este escándalo de presunta corrupción en Capitulares".

Para el PSOE, el delegado de Infraestructuras "tiene que tener un conocimiento exhaustivo del funcionamiento y desarrollo de todos los contratos menores. Él mismo lo ha defendido en algunas ocasiones en los medios de comunicación. Lo hizo, por ejemplo en el caso de la polémica luminaria de la avenida de Libia".