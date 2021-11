El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha afirmado este martes que "le estoy dando un tiempo prudente a Cs para que hagan los debates internos y que lleguen a las conclusiones de dónde están las responsabilidades políticas que hay que asumir" por la causa judicial en la que se están investigando presuntas irregularidades en contratos realizados en el área de Infraestructuras.

En este sentido, consultado por si va a cesar al concejal responsable de este departamento, David Dorado, ha hecho hincapié en que "debe ser Cs quien diga dónde entienden ellos que hay que asumir" esta responsabilidad y "cuando llegue el momento lo veremos conjuntamente".

El regidor municipal ha adelantado que "la situación no se va alargar mucho en el tiempo, va a ser rápido". En este sentido, ha adelantado que "me voy a regir de la misma forma que he hecho hasta ahora: Más vale honra sin barcos que barcos sin honra, bajo ese principio decidiremos sobre este asunto".

Preguntado por la posibilidad de que David Dorado dimita, el alcalde ha detallado que "no me lo ha comunicado". Así, ha comenzado sus declaraciones lamentando la situación y solicitando "confianza a los cordobeses y un poco de tiempo". "Confianza que creo que me he ganado, llevo muchos años en política local sin ninguna tacha", ha reivindicado.

Bellido ha subrayado que "la situación es muy compleja" y ha asegurado que "quiero dejar claro el apoyo rotundo y cerrado a los funcionarios" municipales, sobre los que ha comentado que "son protagonistas principales de la comisión de contratación, estamos intentando que nos ayuden a establecer mecanismos lo más automatizados posible, lo más mecánicos posible, donde menos intervención subjetiva haya en materia de contratación menor".

Del mismo modo, entre otras medidas, ha recordado que ya hay un subdirector general analizando los contratos realizados en el área de Infraestructuras en materia de alumbrado público, y también que "ayer se encargó otra información reservada al secretario del Pleno". En esta línea, ha defendido que "somos nosotros mismos, por iniciativa propia y ante denuncias privadas que llegaban a Infraestructuras (en alusión a la auditoría encargada por Dorado) quienes hemos actuado".