Las 23 tapas que fueron degustadas en el Paseo de la Victoria este lunes dentro de Córdoba Califato Gourmet han sido, además, valoradas tanto por un jurado de expertos como por el público que se acercó a probarlas. Este martes se han entregado las distinciones en el Real Círculo de la Amistad y seguidamente se ha celebrado, para finalizar el evento, el show cooking oficial del certamen en el que 250 personas han degustado 13 tapas únicas elaboradas por los ganadores de la pasada edición y los chefs de la presente.

Las tres tapas más votadas por el público y que han resultado ganadoras en esta categoría han sido las elaboradas por el restaurante Amazónica, Otaki y Misa de 12. El jurado, por su parte, ha nombrado como ganadores a La Cazuela de la Espartería, Equis Neotasca y Tienda Take.

Los premios han sido entregados por los propios chef que han valorado los platos, representantes institucionales y patrocinadores del evento. Estos últimos han entregado, además, un lote de productos al establecimiento al que han entregado el premio. Makro ha obsequiado a Misa de 12 con un carro lleno de productos de su propia marca; la Denominación de Origen Baena ha entregado un lote de productos de aceite virgen extra a Equis Neotasca, y La Cazuela de la Espartería ha recibido un kit especial de Bodegas Robles. El resto de ganadores han recibido un diploma y una chaquetilla con el logo de Córdoba Califato Gourmet.

Los chefs

En el acto han estado presentes las chefs Yolanda León, María José San Román y Rocío Parra, que han viajado a Córdoba para la ocasión, y también los ya residentes de la cita Celia Jiménez, Paco Morales, Kisko García y José Roldán.

Las tres visitantes han agradecido a Córdoba y a la organización todas las actividades en las que han podido participar "no solo para conocer Córdoba, también para demostrar la importancia de las mujeres en la cocinas. Las mujeres todavía no tenemos luz y hay que poner le foco en ello porque somos igual de talentosas que los hombres. No podemos clasificar, porque no somos una especie a parte, y se nos debe tratar como iguales", ha subrayado María José Román, quien ha apuntado que no debe haber congresos de hombres o mujeres.

Celia Jiménez ha valorado la presencia femenina del evento, "es la primera vez que cocinamos cuatro mujeres de la Asociación de Mujeres en Gastronomía y eso lo hace todavía más especial".

José Roldan ha agradecido a las marcas "que una vez más se han vuelto a reinventar" y ha indicado que se le ha dado "la importancia que se merecen al pan, al vino y a los aceites de Córdoba". Paco Morales, por su parte, no ha querido dejar atrás la provincia y ha felicitado la incorporación de los pueblos a este certamen que han aportado "su ilusión y calidad". "Más que nunca, Andalucía está de moda, y yo, como cordobés, estoy orgulloso de la presencia que tenemos", ha terminado Morales.

En esta línea, Kisko García ha valorado la acogida de Puente Genil, "que fue un hervidero". "En la provincia hay mucho sabor y tenemos que contar mucho sobre ello", ha dicho el chef, quien ha animado a seguir contando con más pueblos en futuras ediciones del certamen.

La delegada de Turismo del Ayuntamiento, Isabel Albás, también ha estado presente en la entrega de galardones. Albás ha dado la enhorabuena a los premiados y se ha sumado a felicitar la apuesta por la provincia. "Córdoba es uno de los mejores lugares del mundo para comer", ha finalizado la edil.