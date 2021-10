Entre lágrimas, aplausos y llamamiento a la unidad se ha despedido Antonio Ruiz de su cargo como secretario general del PSOE cordobés. Los socialistas han celebrado este viernes el último comité del mandato orgánico, en el que se ha aprobado de forma oficial la convocatoria del 15 Congreso Provincial, a celebrar los días 18 y 19 diciembre.

Ruiz ha sido el único que ha tomado la palabra en este comité extraordinario, en el que la foto más buscada era la del también presidente de la Diputación junto a Rafi Crespín, quien aspira a sucederle en el cargo, militancia mediante.

Unidad ha sido una de las palabras más repetidas en un discurso improvisado de Ruiz, que con lágrimas en los ojos se ha despedido del cargo de un partido "que me lo ha dado todo". "Este partido necesita unidad para afrontar todos y cada uno de los retos que tenemos por delante y por eso he pensado si este partido a mí me lo ha dado todo, si ahora necesita esa unidad y está en mi mano dársela, cómo me puedo negar", ha manifestado.

Ruiz, que ha pedido disculpas "por los errores", ha insistido en que "las siglas están por encima de todo" y ha sentenciado: "El partido estaba antes que nosotros, está ahora y estará después".