La candidata a la secretaría general del PSOE de Córdoba Carmen Campos ha señalado este jueves a Diario CÓRDOBA que la retirada de Antonio Ruiz de la carrera por la dirección del partido en Córdoba responde a “que la lectura que ha hecho es la que vengo diciendo desde hace mucho tiempo, que es necesario un cambio en el partido para que funcione mejor y para recuperar la conexión con todas las agrupaciones”.

Por otro lado, acerca de la posibilidad de fusionar las dos candidaturas, la suya y la de Rafi Crespín, señala Campos que “lo que venimos diciendo desde el minuto uno en la candidatura y la valentía de presentarse y dar el paso ha sido porque creemos que el partido necesita un secretario general con una dedicación exclusiva y mantenemos esa coherencia”.

Al respecto, señala “ya me he sentado con Rafi (Crespín) y lo primero que hemos hecho ha sido darnos la enhorabuena porque la próxima secretaria general del PSOE de Córdoba va a ser una mujer” y, en segundo lugar, “por lo que he citado antes de la dedicación exclusiva, le he pedido a Rafi que se sume a mi candidatura”.

Concluye la concejala socialista de Córdoba apuntando que “todos los esfuerzos a partir de ahora deben conducir a eso, al compromiso de llevar una lista única, de cambio, de tener un partido unido a partir del próximo congreso provincial y todos los esfuerzos que sean necesarios, ahí vamos a estar las dos, de eso estoy completamente segura”.