Revisar el correo, solicitar alguna documentación a las instituciones o demandar empleo son algunas de las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías. Sin embargo, «no todos los cordobeses tienen las habilidades o competencias para realizar estas acciones, lo que genera desigualdad y discriminación», según declara la concejala de Transformación Digital e Innovación del Ayuntamiento de Córdoba, Lourdes Morales.

La brecha digital aprieta en cualquier rincón de Córdoba. Sin embargo, «aunque todos los ciudadanos sufren la brecha digital, hay barrios como Las Palmeras, donde este problema es aún más evidente. En esta zona se nota más, pues está relacionado con los ingresos de las familias, ya que si no tienen, no disponen de acceso a internet», según declara una de las trabajadoras de la asociación Cic Batá, Alida García. Esta asociación, que nació en el 2004, se encarga de gestionar proyectos, no solo relacionados con la digitalización y la brecha digital sino que, además, trabaja en distintas áreas como cooperación internacional, educación y orientación laboral.

Administración electrónica

Morales manifiesta que «desde la delegación de Transformación Digital e Innovación, se está intentando poner la tecnología al servicio del ciudadano en varias áreas como la administración electrónica». Dentro de los proyectos para reducir la brecha en los barrios de Córdoba, se encuentra el desarrollado en los últimos meses sobre Capacitación Digital en el edificio de la antigua Normal de Magisterio, situado en el Sector Sur. «Para eliminar la brecha digital hemos empezado por una de las zonas más desfavorecidas en este tema, como es el caso del Sector Sur, donde no solo los vecinos de este barrio han podido participar, pues esta ayuda está destinada a toda la ciudadanía», confiesa Morales.

Además, subraya el éxito de esta iniciativa y, por consiguiente, su renovación a principios del próximo mes de noviembre. «De esta forma, impulsando allí proyectos y formaciones digitales, ayudamos a los vecinos y a toda la zona de allí a que baje esa brecha», afirma. Además, la concejala añade que «este proyecto sigue hacia adelante por el éxito alcanzado, no porque nosotros lo digamos, sino porque está verificado por las encuestas de satisfacción de los vecinos». Este programa de Capacitación Digital para la ciudadanía, según confiesan desde la delegación de Transformación Digital e Innovación, «se ha ido conociendo de boca en boca y la mayoría de los participantes viven en el distrito sur». Además, añaden que «el tiempo medio de capacitación oscila entre los 15 y 20 minutos, siendo un 59% de mujeres frente a un 41% de hombres los que han solicitado este servicio».

Las Palmeras

Sin embargo, en Las Palmeras la situación cambia, ya que, según García, «son muchos los talleres que se han impartido desde Cic Batá y, aunque muchas personas han aprovechado esta oportunidad, otras no han aparecido por estos». «Entiendo que porque tienen otras preocupaciones mayores», manifiesta García. La labor de García no solo consiste en impartir talleres. Ella misma comenta que su trabajo diario es «ayudar a los vecinos de Las Palmeras, entre los que se encuentran personas mayores, a realizar trámites administrativos y colaborar en todo aquello que necesiten».

Por ello, desde Cic Batá y la delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba se han impartido talleres en cada uno de los centros de servicios sociales de la ciudad. «Estos talleres se han realizado bajo criterio de los trabajadores sociales sobre aquellas personas que asistían a los centros demandando ayudas», declara la concejala de Servicios Sociales, Eva Contador. Estos 68 talleres, de los cuales se han beneficiado en torno a 500 personas, tenían como principal objetivo que «los usuarios pudieran hacer las gestiones de la administración pública con su cl@ve y su firma digital», detalla Contador. Además, desde Servicios Sociales se busca «que cualquier ciudadano pueda tener acceso a las tecnologías y sepa hacer un buen uso de ellas», declara.

Nuevo proyecto

Teniendo en cuenta que la mayoría de personas que viven en estos barrios sufren exclusión social, Morales adelanta que «se está trabajando en un nuevo proyecto para erradicar la brecha digital en los barrios en riesgo de exclusión social de Córdoba, el servicio de Inclusión Digital». «Este servicio forma parte de una licitación grande que hemos sacado buscando que asociaciones que conocen a estos colectivos fueran quienes dieran las formaciones». En este sentido, explica que «Prode dará formación a personas con discapacidad y mayores y, por otro lado, la Fundación Batán se encargará de mujeres y personas con problemas de recursos económicos», explica Morales.

El proyecto, financiado por fondos Feder dentro del programa Edusi, está destinado exclusivamente a población que se encuentra en una situación de vulnerabilidad o exclusión social. «Estamos ultimando los detalles junto a la delegación de Mayores y la delegación de Inclusión, para que todos de la mano acabemos con la brecha digital en este sector de la población», relata Morales.

Por otro lado, la demanda de empleo es otra de las actividades azotadas por la brecha digital «empezando porque la búsqueda de empleo hoy en día es meramente digital. El currículum vitae se entrega, en la mayoría de los lugares de trabajo, por internet», explica Alida. La informatización de los trabajos es otra de las barreras que encuentran las personas que viven en estos barrios. «Es necesario tener estas competencias incluso para trabajar en un bar y usar dispositivos como la pda. Hasta inscribirse en el SAE se hace por ordenador», defiende García.

En cuanto a la transformación digital de los centros educativos de Córdoba, la Consejería de Educación y Deporte tiene como objetivo fundamental capacitar y formar digitalmente al alumnado andaluz. Para ello, según recoge en un informe la delegación territorial de Córdoba, «se mejorará la conectividad de los centros educativos a través de un proyecto para un total de 304 centros y se proveerá a los mismos de recursos digitales para acabar con la brecha digital, por lo que se ha provisto a 328 centros con 8.849 portátiles». Además, para el alumnado en situación de vulnerabilidad, en el marco del convenio de colaboración suscrito con el Ministerio de Educación y Formación Profesional Educa en Digital «se ha diseñado la actuación Puesto Educativo en el Hogar (PEH) para la dotación a los centros docentes de equipamiento susceptible de ser prestado a este alumnado, distribuyéndose 14.304 PEH para 394 centros, de los cuales 360 son públicos», confirma Educación.

Además, «para impulsar el aprendizaje híbrido y reforzar las modalidades de docencia telemática con motivo del covid-19 se pondrá a disposición de todos los centros educativos andaluces un ecosistema digital educativo integrado por plataformas virtuales, como, por ejemplo, Moodle», expone la Consejería.

Novedad

Como novedad este curso 2021- 2022 se pone en marcha un servicio de videoconferencia para centros educativos a través de la aplicación Webex de Cisco dentro del catálogo de servicios de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía, «para incrementar la seguridad y privacidad de las comunicaciones en el ámbito educativo», manifiesta Educación.

En el marco de educación y familia, Kamira tiene su centro de operación en el CEIP Albolafia, definido como «centro comunidad aprendizaje», donde se desarrollan programas de formación digital destinados a personas en riesgo de exclusión social, en su gran mayoría, jóvenes gitanas. Como ejemplo de este tipo de proyectos se encuentra el programa Cumpliendo sueños romaníes, donde se reconoció la promoción de chicas gitanas graduadas en la ESO y aquellas niñas que daban el paso de Primaria a Secundaria, dotándolas de dispositivos electrónicos para fomentar su desarrollo educativo y reducir la brecha digital. La importancia de este tipo de ayudas es evidente, ya que, según un informe emitido recientemente sobre competencias digitales y colectivos en riesgo de exclusión social, más de la mitad de los españoles (concretamente el 60%) tiene competencias digitales básicas.

Por otro lado, Orange Digital Center, una plataforma educativa online, fomenta las competencias digitales a través de la educación y la inclusión digital. «Es necesario poder apoyar a los colectivos más vulnerables para que puedan garantizar su acceso al mercado laboral y alcancen su independencia», señala el director de Fundación Orange, Daniel Morales.