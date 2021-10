El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba a través del concejal José Rojas ha vuelto a alertar sobre el estado de deterioro del casco histórico de Córdoba y lamenta la imagen que se están llevando de la zona las personas que nos visitan. "El problema es la dejadez del gobierno de Bellido”, ha dicho Rojas, que preguntó al equipo de gobierno en el último pleno cuándo pondrá en marcha su anunciado plan de actuaciones en el casco. El PSOE lamenta que la delegada de este área, María Luisa Gómez Calero, no supo dar una fecha. "Y no sólo eso: confirmó que ni siquiera se ha comenzado el proceso de licitación". critican los socialistas y recuerdan que el alcalde anunció la creación de la Delegación de Casco Histórico como su gran proyecto para este mandato "pero la realidad es es que, a día de hoy, esta emblemática zona de la ciudad está sucia y con falta de mantenimiento".

Relacionadas La Judería se suma a las quejas de ruido y exceso de horarios tras la vuelta a la normalidad

Para Rojas “es preocupante que ni el alcalde ni su batallón de cargos hayan sido capaces de poner en marcha los 100.000 euros de remanentes del año 2020 que tenían que haberse destinado a un plan de rehabilitación de la edificación del casco”.

La lista de tareas pendientes para esta zona de la ciudad es larga: las obras de la Puerta del Puente, que ya deberían estar terminadas; la plaza de la Corredera, que está “hecha un desastre”; la reforma de la noria de la Albolafia, "que se presentó hace dos años y de la que no se sabe nada", y el río, que sigue sin limpiarse. "Y no nos podemos olvidar de un importante recurso turístico como el espectáculo nocturno del Alcázar, apagado desde hace dos años y aún en el limbo", comenta José Rojas que también dice que se acumulan problemas en los restos de murallas o en la torre de la Malmuerta.

El modelo del PSOE para el Casco

En septiembre del año pasado, el grupo socialista ya presentó en el pleno una moción para abordar de manera integral la situación del casco. A grandes rasgos, esta propuesta incluía actuaciones en planeamiento y regulación urbanística, un plan de vivienda y uso residencial, rehabilitación, mantenimiento del patrimonio, mejoras en la fiscalidad y en la movilidad. “Tras aprobarse por unanimidad de todos los grupos, y con el respaldo de los representantes vecinales, esta moción, como tantas otras, se guardó en el cajón de las cosas por hacer que, probablemente no se se harán”, concluye Rojas.