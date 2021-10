Y la tierra ha hablado. Los trabajos de exhumación que se están llevando a cabo en el cuadro Virgen de los Dolores del cementerio de la Salud de Córdoba han arrojado las primeras evidencias de la existencia de una fosa común donde se enterraron los cadáveres de represaliados por el franquismo. La Sociedad Aranzadi está llevando a cabo los trabajos contratados por Cecosam en el cementerio de la capital, que han sido financiados a través de unas ayudas de la FEMP de 18.000 euros. El presidente de los cementerios municipales, Antonio Álvarez, ha informado esta mañana de que se han hecho dos catas en el cuadro Virgen de los Dolores, y que han aparecido en una segunda capa, entre 1,60 y 1,70 metros de profundidad, “restos que indican que es una fosa y que las personas allí enterradas murieron de forma violenta”.

Relacionadas A la espera de que la tierra hable

De este modo, se han hallado, por un lado, restos de dos personas, uno con varios impactos de bala (en el hombro, en la cabeza del fémur y un tiro de gracia); y por otro lado, se han encontrado restos de siete cuerpos, también fallecidos de muerte violenta como puede saberse por su disposición (se han encontrado hasta tres cuerpos superpuestos y en posición supina, y uno de ellos con las manos atadas). Ls estudios previos realizados en este cementerio advierten de que podría haber hasta 800 cuerpos en esa zona.

Álvarez ha informado de que se van a obtener las muestras genéticas de estos cadáveres para proceder a su identificación y ha asegurado que se seguirá trabajando en este cuadro. De este modo, aunque la actuación no puede llevarse a cabo con el proyecto actual (que tenía un plazo de ejecución de un mes) se hará con otro proyecto que espera sea una de las primeras actuaciones que se hagan gracias al convenio de las cuatro administraciones: Estado, Junta, Diputación y Ayuntamiento de Córdoba. Ya se firmó en diciembre del 2020 el protocolo y ahora queda rubricar el convenio que establezca la financiación de cada una de las administraciones: 400.000 euros cada una de ellas (1,6 millones entre todas para 4 años, del 2021 al 2024). Según ha dicho el responsable de Cecosam la firma del convenio es inminente. “La voluntad del Ayuntamiento es seguir adelante; queremos que se haga efectivo el derecho a conocer, el derecho a la verdad, tienen derecho los familiares de represaliados a saber dónde están sus familiares y qué ocurrió con ellos y darle sepultura”, ha garantizado el concejal Antonio Álvarez. “Esto no tiene marcha atrás, vamos a seguir adelante y creemos que tenemos fondos suficientes”, ha añadido.

La punta del iceberg

Carmen Jiménez, la responsable del equipo investigador, ha explicado que en el estudio previo del cementerio se determinaba un vacío documental en esta zona, lo que motivó estos trabajos. “A ciencia cierta no sabemos cuántas personas habría en esta fosa, pero en ese registro documental se cree que había unas 800 personas”, explica. Así mismo, recuerda que en Córdoba existe la figura del desaparecido, aquellas personas que se llevaron de sus casas y de las que no hay más pruebas que los testimonios orales de que esa puedan estar en este cementerio, “por eso, esa cifra seguro, seguro que aumentará”. De momento, Sociedad Arazandi ha dado con un depósito colectivo de personas muertas de forma violenta por lo que a los científico no les cabe duda de que este cuadro se utilizó como zona de enterramiento de personas represaliadas.

Los restos han aparecido a 1,60 o 1,70 metros de profundidad y debajo de otras sepulturas normalizadas. De momento, el equipo responsable de la exhumación desconoce cuánto tiempo les llevaría saber a ciencia cierta el calado de esta fosa, ya que ahora “estamos viendo solo la punta del iceberg”, comenta Carmen Jiménez.