El Ayuntamiento de Córdoba ha presentado proyectos por valor de 18 millones a los fondos Next Generation, que concede la Unión Europea para la recuperación económica de los países miembros tras la pandemia del coronavirus. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha querido ser cauto sobre las posibilidades de que la ciudad logre la financiación solicitada y ha agradecido el duro trabajo de su equipo y de los técnicos municipales para acudir a unas convocatorias que están haciéndose públicas con plazos muy cortos de tiempo. En todo caso, el regidor ha reconocido que "estamos en un momento de oportunidad de desarrollar proyectos y encontrar financiación". Asimismo, Belido ha subrayado que los proyectos que presenta Córdoba son proyectos "maduros" y no fruto de la improvisación para acudir a las convocatorias. Además, ha insistido en que muchas de estas convocatorias serán anuales, es decir, saldrán el próximo año también, por lo que no hay necesidad de precipitarse.

Los cuatro grandes proyectos que presenta la ciudad centrados en la sostenibilidad son la adquisición de un autobús eléctrico con pilas de hidrógeno para Aucorsa y la adquisición de 14 vehículos de recogida de residuos con tecnología de hidrógeno o eléctrica para disminuir la emisión de gases de Sadeco; la implantación de una red de sensorización para medir el nivel acústico y de carbono de la flota de Aucorsa y la de Sadeco; y la mejora del sistema de información y adecuación para la accesibilidad de los pasajeros a los autobuses. Respecto al comercio, se han presentado proyectos encauzados en 11 actuaciones por 2,8 millones que pretenden intervenir en 9 áreas comerciales y dos centros comerciales abiertos (Centro y Viñuela).

De este modo, el Ayuntamiento de Córdoba ha presentado proyectos en dos convocatorias de los Next Generation o fondos de resilencia: por un lado, al programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, y por otro, el programa para la reactivación del comercio. De los 18 millones que cuestan los proyectos, Córdoba solicita a la UE un importe de 13 millones siendo 5 millones de aportación propia. El plazo de estas dos convocatorias concluía hoy, 30 de septiembre.

"Son proyectos transformadores, ambiciosos, maduros y que plantean una Córdoba mejor y más habitable, y que apoyan al sector tradicional como es el comercio", ha dicho Bellido para quien era importante no perder oportunidades. La delegada de Reactivación Económica y Empleo, Blanca Torrent, por su parte, ha asegurado que "Córdoba no puede dar la espalda a la recuperación", mientras que para la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, se trata de "una apuesta muy muy ambiciosa para conseguir una revolución verde y digital".