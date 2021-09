Córdoba capital está en nivel 1 de alerta sanitaria por covid, lo que implica una relajación de las medidas sanitarias que de cara al ocio nocturno implica cierre a las 3.30 horas -con cierre de servicio a las 3.00-, un 75% de aforo en el interior y un 100% en terrazas. También se permiten ocho personas por mesa en interior y diez en el exterior y la principal novedad es que se pueden usar las barras en interior y exterior además de actuaciones musicales en interior y exterior y baile en exterior pero con mascarilla.

Rubén Rivero es el representante provincial de este sector y dueño de varios de estos negocios, entre ellos el Góngora Gran Café, que será el primero en volver a abrir sus puertas después de meses de cierre. Para Rivero esta vuelta está marcada más por el desánimo que por la ilusión de reabrir ya que, a su juicio, "el horario no acompaña y vamos a tener pérdidas".

El local está siendo reacondicionado con mobiliario nuevo -mesas y sillas altas- y con todas las medidas de protección "que nos exige Sanidad y las que no, también", apunta el propietario. "Vamos a poner controladores fuera y dentro para que se cumpla rigurosamente el aforo", adelanta sabedor de las polémicas que suscitan estas cuestiones especialmente en locales como el suyo.

Para Rivero el gran problema es el horario que, según dice, pensaban que se iba a ampliar, pero finalmente no ha sido así. "Vamos a abrir para nada porque con esa hora de cierre poco se puede hacer", remarca. Además, suma otra cuestión, "la gente quiere terraza y aquí es imposible". Aunque con ganas de retomar la normalidad, el público del Góngora Gran Café valora "poder echar unos bailes en las pistas", pero eso tampoco va a ser posible. No obstante, después de 17 meses se hace necesario abrir "e intentarlo al menos", señala el empresario.

Con fuerza

Detrás del Café Góngora volverá también a llenar las noches de ocio el Long Rock, que abre al público este viernes a las 22.00 horas, aunque su horario de apertura volverá a ser el habitual, los fines de semana a partir de las cuatro de la tarde. "Abrimos con bastante fuerza y esperamos que la gente nos responda", apunta Sandra Ortuño, una de las encargadas del local. Con sus palabras se refiere a que el día de la apertura ofrecerán un concierto con la banda residente Pink Cadillac.

En este negocio veían tan negra la situación que el hecho de poder volver es para ellos un soplo de aire renovado. "De hecho teníamos previsto abrir el 23 de septiembre pero cuando vimos que Córdoba pasaba al nivel 1 decidimos adelantar la apertura porque mejoraban las condiciones de aforo y ahora ya también se pueden hacer conciertos, llevamos más de un año cerrados y tenemos muchas ganas de volver", asegura Ortuño.

Pero no solo ellos sino todos los que se van enterando de la reapertura. "Desde que lo anunciamos me suena el teléfono constantemente, gente preguntándose si es verdad que abrimos o interesándose por el concierto para reservar plazas" expone. Con esa sensación de buena acogida "es imposible no estar animado", subraya.

Ahora están trabajando contrarreloj acondicionando la sala "con todas las medidas sanitarias preceptivas" pero reflexiona Ortuño, coincidiendo con Rubén Rivero, sobre la cuestión de aforos en su sector: "Nosotros también hemos estado saliendo como muchos otros cordobeses y hemos visto imágenes que no nos han gustado de sitios que infringían las medidas y no queremos que la gente que viene a Long Rock se lleve esa sensación porque tenemos una reputación, creo, bastante buena en la ciudad y así queremos que siga siendo".

En este sentido añade que esta vez, después de tanto tiempo conviviendo con las medidas sanitarias, el público "lo tiene bien aprendido y asumido" y no "tendremos que estar como cuando abrimos anteriormente, que parecíamos policías yendo detrás de la gente advirtiéndoles de que no se quitasen la mascarilla o que permaneciesen sentados"; después de un año "tenemos la lección aprendida, estaremos pendientes pero será distinto". Al fin y al cabo, según sentencia Ortuño, "lo del año pasado no fue vida".

En los próximos días se espera que también vuelvan al circuito de ocio nocturno las discotecas Babilonia y Bambú.