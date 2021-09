Con motivo del Día Internacional de Acción contra la Migraña que se celebra el 12 de septiembre, el hospital Cruz Roja, desde el Instituto de Neurociencias, ha puesto en marcha la campaña Apaguemos la luz, con el objetivo de sensibilizar acerca del dolor que sufren los pacientes con migraña y cefalea, en muchos casos invalidante. El doctor Juan José Ochoa, coordinador del Instituto de Neurociencias de este hospital, señala que «es preciso darle visibilidad, dado que gran parte de la sociedad no comprende que una persona no pueda desarrollar su actividad por un «simple dolor de cabeza» que no es tal». La campaña incluye varias acciones y un vídeo en Youtube, con motivo de esta efemérides que este año cobra mayor importancia si cabe puesto que la pandemia ha afectado de forma muy evidente a estos pacientes por dos motivos, fundamentalmente: por un lado, mayor nivel de estrés, estar más horas seguidas frente a pantallas, ya sea por ocio o trabajo, y el empleo de mascarillas. Por otro lado, el coronavirus tiene capacidad de inducir cefalea que es más probable en pacientes con migraña.

«Hemos visto incremento en las crisis de migraña en pacientes que han pasado la infección por covid-19. Tanto es así que el número de consultas por este motivo ha sido mucho mayor y con casos más complejos de tratar», explica Ochoa. La migraña es un tipo de cefalea primaria cuyo diagnóstico es esencialmente clínico. El perfil del paciente es amplio y variable. Suelen ser personas de entre 25 y 55 años, aunque puede aparecer en cualquier momento de la vida y es más frecuente en mujeres.

El hospital Cruz Roja lanza recomendaciones con objeto de prevenir posibles crisis de migraña. Por la vuelta al colegio o a la vida laboral tras las vacaciones, puede darse un repunte de estas crisis, provocado al volver a adaptarnos a las nuevas rutinas (sueño, alimentación, ..) y por el aumento de los niveles de estrés, por lo que se aconseja una adaptación de forma progresiva.