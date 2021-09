La pandemia ha vuelto a impedir la ya tradicional Velá de la Fuensanta como a este barrio le hubiera gustado celebrarla, ya que la ausencia de los clásicos puestos de comidas y bebidas ha dejado a los vecinos huérfanos de rincones de reunión y encuentro, aunque, al menos, sí se han podido ver las tradicionales campañitas tan representativas de esta celebración. Este miércoles 8 de septiembre, festividad de la Fuensanta, es el día grande de esta cita, aunque las condiciones serán las mismas que estas jornadas de atrás. Pese a todo, la normalidad se ha sustituido por música ambiental en la plaza del Pocito, donde este martes, en la víspera de la festividad, han actuado los coros rocieros Vistasierra, Cantares, Yerbabuena y Paz y Esperanza, dentro de la programación que ha organizado la delegación de Promoción del Ayuntamiento en sustitución de la Velá de la Fuensanta. Las alegres voces de estas agrupaciones han contribuido a levantar el ánimo de los vecinos y visitantes de otros barrios, que también han podido disfrutar de actuaciones de las academias de baile de la capital y se han podido llevar a casa la tradicional campanita gracias a la instalación de un par de puestos.

Lo que no entienden mucho los vecinos es la prohibición de la instalación de las habituales atracciones, ya que, como comentaba una pareja junto a sus hijos, «en El Arenal se puso en mayo una auténtica Calle del Infierno y no pasó nada». «Menos mal que han dejado poner algún puesto de campanitas porque si no esto no se parecería en nada a la Velá», comentaba otro vecino del barrio. El programa de este miércoles cuenta con las actuaciones, a partir de las 13.00 horas, de las academias de baile de Mabel Almirón, Antonio y Mariví y Estefanía Cuevas. Y por la noche, a partir de las 21.00, lo harán los coros rocieros Las Jaras y Sol y Luna.