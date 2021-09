El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha manifestado este miércoles que tras repasar el expediente del contrato del espectáculo nocturno del Alcázar de los Reyes Cristianos, ante la denuncia de Izquierda Unida, se ha dado cuenta de que este partido solo busca “una confrontación” y que el expediente “no tiene ninguna tacha”.

Según denunció el martes el portavoz de IU, Pedro García, el alcalde, José María Bellido, "está poniendo en alquiler por menos de 20 euros al día y durante los próximos 15 años el Alcázar, un espacio público, pero también un bien patrimonial único en el mundo, cuyo uso y explotación pasará ahora a estar privatizado". Para IU, supone "un atropello para lo público y para lo que es de todos y de todas".

Bellido ha afirmado que el modelo es “sensato” pues el Alcázar “va a seguir teniendo una gestión pública, el monumento sigue siendo del Ayuntamiento durante todo el día, en el mismo régimen que hasta ahora y lo único que hace este contrato es que queremos que por la noche se retome un espectáculo de luz y sonido en los jardines”. Y eso se hace, según Bellido, poniéndolo todo nuevo, por lo que hay una inversión para la empresa que gane el concurso de 1.200.000 euros. Esa cifra sale, según el alcalde, “de comparar el gasto que se hizo en el 2010, cuando se puso en marcha, que se invirtieron 1.400.000 euros en poner todas las instalaciones para que el espectáculo fuera posible” y si bien se podría haber aprovechado parte de lo que existe, “es cierto que tendríamos un espectáculo de hace una década y hoy hay nuevas tecnologías para ofrecer un espectáculo de más calidad, que va a consumir menos energía eléctrica”.

El contrato se ha hecho a través de una empresa porque “nosotros no tenemos personal en el Ayuntamiento que sepa hacer un espectáculo de luz y sonido y llevar un mantenimiento", ha explicado. Y teniendo en cuenta que “vamos a exigir 1.200.000 euros de inversión, es lógico que el plazo para que la empresa no pierda dinero tenga un mínimo de diez años para amortizar esa inversión”.

José María Bellido ha acusado a IU de decir "medias verdades" en cuanto a sus críticas por el canon que deberá pagar la empresa responsable del espectáculo y otros conceptos. "Hablar de irregularidades no tiene sentido. Y lo que se quiere es sembrar dudas sobre una persona -el funcionario autor del expediente- por otros asuntos. No es un técnico inhabilitado porque no lo está", ha zanjado sobre este empleado, cuya acción investiga la Fiscalía por otros contratos del área de Infraestructuras. Por tanto, ha insistido, que si Pedro García dice que se alquila por 7.000 euros al año es decir “una media verdad”.

Declaraciones de Isabel Albás sobre el técnico responsable

La primera teniente de alcalde de Turismo, Isabel Albás, ha manifestado por su parte que "el informe del pliego para la contratación del proyecto de ejecución del Espectáculo de Agua, Luz y Sonido en el Alcázar de los Reyes Cristianos ha sido realizado por el técnico competente de la Delegación de Turismo del Turismo de Córdoba y así consta en toda la documentación realizada y firmada por dicho técnico. El técnico de Infraestructuras al que se refiere IU solo ha intervenido informando de dos extremos: sobre el estado e inventario del material que allí se encuentran cerca y sobre el importe del arreglo de las fuentes. No podemos olvidar que es el Jefe de Edificios dentro del Área de infraestructuras. Es la persona competente para realizar dicho trabajo".

Albás señala en un comunicado que "es sorprendente que el señor Pedro García olvide que el técnico de Infraestructuras al que se refiere es quien intervino en la contratación inicial de la obra de instalación que estaba financiada por fondos públicos y que se hizo bajo un mandato de IU. Por tanto, es lógico que esta misma persona sea quien informe sobre el inventario y algunas otras cuestiones técnicas teniendo en cuenta su conocimiento al respecto". Por tanto, añade la primera teniente de alcalde, "extraña que ahora les parezca mal que intervenga en algunos aspectos del informe quien ya intervino en la obra cuando ellos mismos gobernaban. Insistimos en que es el técnico competente en la actualidad para dicha valoración en tanto que es jefe de unidad de mantenimiento de colegios y edificios públicos".

Además, recuerda que "los informes que firma el técnico de Infraestructuras son del año 2020, por tanto previos a denuncia alguna. Nos sorprende que ni se hayan leído la fecha de los informes. No hay que olvidar que el informe para la contratación del espectáculo tiene el visto bueno de Asesoría Jurídica y de Intervención".

Albás le recuerda también a IU que "ellos sacaron un contrato de concesión de servicios de cafetería en el CRV. ¿Esto supone también una privatización de ese espacio? Está claro que el modelo económico de IU y de este gobierno municipal no es el mismo". Y asegura que el informe para la contratación del espectáculo tiene el visto bueno de Asesoría Jurídica y de Intervención.