El portavoz en el Ayuntamiento de Córdoba de Izquierda Unida, Pedro García, ha denunciado este martes, una vez más, irregularidades en el nuevo contrato del espectáculo nocturno del Alcázar, que de momento se encuentra en la plataforma de contratación sin adjudicar. En esta ocasión, el portavoz de la formación ha sumado a las críticas anteriores el hecho de que sea el técnico de Infraestructuras encargado de la obra en la avenida de Libia, llevada a Fiscalía por indicios de delito quien ha elaborado el último informe de este espacio histórico.

"Ese técnico, que debería haber estado en un congelador según el alcalde, es el que trae el informe. ¡Él mismo!", ha exclamado García. "Que no fuimos nosotros quienes dijimos 'es este el responsable'. Porque está claro que no es él solo el responsable, aquí hay una parte política tan o más responsable, no vale señalar al mismo siempre. Cuando tú sabes estas cosas, las has llevado a donde las has llevado -a la Fiscalía- y ahora traes un informe con estas irregularidades, con este oscurantismo y con el mismo técnico... Cuidado", ha continuado el portavoz.

"Está claro que no es él solo el responsable, aquí hay una parte política tan o más responsable, no vale señalar al mismo siempre" Pedro García - Portavoz de IU en el Ayuntamiento de Córdoba

Además, Pedro García ha cargado de nuevo contra el gasto del Consistorio en altos cargos del área de Turismo, a los que tachó el pasado 24 de agosto de "ejército de puestos a dedo". "Por cierto, con cinco altos cargos directivos, es un técnico de nivel C el que hace el informe. ¿Por qué este informe no lo firma el subdirector de Turismo? Nos gastamos más de 400.000 euros en altos directivos, en quienes tienen que hacer esto, ¿y no lo hacen?", ha señalado el concejal.

Sin embargo, posteriormente, la delegada de Turismo en el Ayuntamiento, Isabel Albás, ha aclarado que el informe del pliego para la contratación del proyecto "ha sido realizado por el técnico competente" de su área. "El técnico de Infraestructuras al que se refiere IU solo ha intervenido informando acerca de dos extremos: sobre el estado e inventario del material que allí se encontraba y sobre el importe del arreglo de las fuentes. No podemos olvidar que es el jefe de Edificios dentro del área de Infraestructuras. Es la persona competente para realizar dicho trabajo. ¿O es que ahora quiere IU que nos saltemos el organigrama y la ley?", ha continuado.

"El técnico de Infraestructuras solo ha intervenido informando sobre el estado e inventario del material que allí se encontraba y sobre el importe del arreglo de las fuentes. No podemos olvidar que es el jefe de Edificios" Isabel Albás - Delegada de Turismo

Albás ha recordado, además, a Pedro García que "el técnico al que se refiere intervino en la contratación inicial de la obra" que se hizo bajo un mandato de IU. Por tanto, "es lógico que esta misma persona sea quien informe sobre el inventario y algunas otras cuestiones técnicas teniendo en cuenta su conocimiento al respecto", ha añadido. Además, la delegada explica que "los informes que firma el técnico de Infraestructuras son del año 2020, por tanto previos a denuncia alguna".

Tras dos años, un contrato "irregular"

Sobre el contrato del espectáculo nocturno del Alcázar, desde IU recuerdan ciertas irregularidades que, a su parecer, figuran en el documento, además de la "privatización" de este espacio. "Hemos tardado dos años en conocer", pero "sigue en proceso", ha comenzado diciendo García. Y ha apuntado a una inversión "estimada" exagerada y, como consecuencia, al pago de un canon, por parte de la empresa que se haga cargo, demasiado bajo. "Con que vendan una entrada han pagado el canon", ha sentenciado el portavoz.

"Con que vendan una entrada han pagado el canon" Pedro García - Portavoz de IU en el Ayuntamiento de Córdoba

Desde la formación municipal han hecho hincapié de nuevo en las cifras que sujetan al nuevo acuerdo. La entidad que gestione el espectáculo deberá pagar un alquiler de 6.200 euros al año que, como ha precisado García, equivalen a unos 19 euros diarios. "¿Por qué tan bajo?", ha preguntado retóricamente. Esta cifra se compensa con la inversión que la empresa tenga que hacer previamente. Y, como ha explicado el portavoz, sobre la mesa hay 1'2 millones de euros para reformas y mejoras para "modernizar" un proyecto que, según ha detallado, no contará con un tercio del recorrido por prescindir del Patio Mudéjar.

El espectáculo, ha recordado García, lo inauguró el exalcalde de Córdoba Andrés Ocaña en el 2011. Y, en aquella ocasión, ha asegurado que el presupuesto necesario fue de 80.000 euros, más 90.000 en impermeabilización. Una cifra que, como ha insistido el portavoz, está muy alejada de los 590.000 euros que figuran, según García, en el informe para recuperar el proyecto inicial de hace una década. Y mucho más de los 1,2 millones para la modernización. Una inversión estimada, pero "¿en base a qué? ¿Dónde está el informe?", ha preguntado el concejal. "Un contrato de servicios no se estima. No hay nada, ni un solo papel", ha concluido el portavoz de Izquierda Unida.

"Está claro que el modelo económico de IU y de este gobierno municipal no es el mismo. Precisamente para eso llegamos aquí, para impulsar un modelo antagónico" Isabel Albás - Delegada de Turismo

Para concluir sobre las supuestas irregularidades, Isabel Albás ha afirmado que "el informe para la contratación del espectáculo tiene el visto bueno de Asesoría Jurídica y de Intervención". Y, respecto al modelo de gestión, ha recordado a IU que "ellos sacaron un contrato de concesión de servicios de cafetería en el Centro de Recepción de Visitantes". "¿Esto supone también una privatización de ese espacio? Está claro que el modelo económico de IU y de este gobierno municipal no es el mismo. Precisamente para eso llegamos aquí, para impulsar un modelo antagónico al suyo", ha concluido la delegada de Turismo.