Ni el calor ha podido con el centenar de personas que desde el lunes marchaban hacia la capital, donde este jueves han recalado concentrándose frente a la delegación de Salud y Familias, para reivindicar mejoras en la atención sanitaria en las zonas rurales. El pasado 15 de julio presentaron por escrito una solicitud de reunión con María Jesús Botella, petición que hasta la fecha no ha tenido respuesta. Así lo explica a este periódico la alcaldesa de la ELA de Ochavillo del Río, Aroa Moro quien, a pesar de este silencio administrativo, se mostraba satisfecha por la visibilización que han conseguido dar al problema. «Estas movilizaciones nacen por las demandas de los propios vecinos y vecinas, hablamos de que se ha producido un recorte de atención médica diaria de 4 horas en nuestro pueblo, pero hay un problema mucho más profundo, y no es competencia de los ayuntamientos solucionarlo», apunta.

El principal déficit que padecen estos vecinos y que reclaman a la Junta de Andalucía es, no solo la falta de personal sanitario sino las condiciones laborales que tienen. “Muchos de ellos tienen contratos temporales y no están bien pagados así que, o no vienen a nuestros centros o en cuanto pueden se van a otros sitios fuera de Andalucía”, explica la regidora. Este periódico, a su vez, intentó conocer la postura de la delega de salud ante esta cuestión sin éxito.

Con este movimiento vecinal, al que se han unido otras localidades que comparten esa misma situación como Almodóvar del Río y más recientemente Guadalcázar, han conseguido captar la atención y apoyo de sindicatos como CCOO, también presentes en la concentración de esta mañana. “De cara a septiembre se va a retomar el tema con más pueblos que han mostrado su interés en unirse a este movimiento, además de con los sindicatos” en una iniciativa que está tomando un matiz más social y para la que se esperan “mejores resultados”.

Por su parte el alcalde de Guadalcázar, Francisco Estepa, ponía el acento en estas reivindicaciones que en un principio comenzaron en cada municipio por separado pero «se está convirtiendo en todo un movimiento social que está uniendo pueblos y siglas políticas que de manera solidaria quieren que sirva de lucha por una atención sanitaria digna en las zonas rurales». Por último concluyó destacando que «nuestros ciudadanos no son de tercera".

Apoyo de CCOO

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba se sumó a la concentración convocada esta mañana para denunciar la falta de profesionales médicos en dichos centros de salud, y las promesas incumplidas del distrito sanitario Córdoba-Guadalquivir de garantizar la asistencia sanitaria todos los días.

El delegado sindical de CCOO de Atención Primaria, José Antonio López, denunció que la atención primaria la están “paralizando” y la ciudadanía cada vez más se está viendo obligada a recibir mensajes como “No hay citas disponibles en 14 días, vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su centro de salud “. Éste es el mensaje que muchas personas reciben desde Salud Responde al solicitar una cita para ver a su médico de familia. Esto es el resultado de una pésima planificación y gestión durante los meses de primavera, que es cuando deberían haber previsto soluciones para que no renunciasen las personas candidatas en bolsa de trabajo a las ofertas realizadas por la administración sanitaria.

“CCOO lleva reclamando durante años que es urgente ofertar contratos de larga duración a los médicos residentes que terminan su formación en nuestra provincia durante el mes de mayo, pero un año más recogemos los resultados de la penosa gestión y planificación que debió realizar la Consejería de Salud en el momento que tuvo la oportunidad de garantizar que los contratos ofertados a estos profesionales no fuesen rechazados por la poca garantía laboral que ofrecían”, criticó López quien recuerda que en verano de 2021 los profesionales médicos de familia y pediatría, rechazaron casi un 90% los contratos ofertados por las precarias condiciones laborales y económicas que ofreció la Consejería de Salud.

Pero esta situación se reproduce en toda la provincia. En otras poblaciones como Zuheros, Albendín, Doña Mencía, Nueva Carteya, y muchas otras ya es normal tener asistencia media jornada. "Y no digamos en la capital, que desde hace años se reparten los pacientes de los médicos no cubiertos por enfermedad o jubilación entre los demás de forma habitual, hasta tener un médico para dos jubilaciones en distintos centros, cada día en una consulta, dejando la otra sin cubrir" señaló el delegado sindical.

El secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosantiarios de CCOO de Córdoba, José Damas, aseguró que “todos los profesionales de la sanidad pública están sufriendo una situación de explotación nunca conocida como hasta ahora. Jamás se ha vivido un ataque a los derechos laborales como en esta situación, nunca se ha visto tal maltrato a la sanidad pública como lo están haciendo en estos momentos por intereses políticos, económicos y privados”. Y a nuestro personal “después de llevar más de un año y medio trabajando sin descanso, y en muchos casos duplicando turnos y cupos por la falta de personal, exponiendo su vida y la de sus familiares, así se les agradece su sacrificio y dedicación profesional desde la Consejería de Salud”.

Desde CCOO aseguran "continuaremos buscando más apoyos para que el derecho a una sanidad pública gratuita y de calidad sea una realidad".