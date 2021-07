El gobierno municipal, formado por PP y Cs, tiene previsto resolver hoy en el último pleno del curso (llamado pleno escoba, porque incluye todo lo que hay que cerrar antes de las vacaciones), y por urgencias la discrepancia existente entre la delegación de Infraestructuras y la Intervención General de Fondos para poder continuar con la contratación de las obras de adecuación de las instalaciones eléctricas en 19 colegios de la capital. En estos centros se hicieron obras de mejora de la climatización pero no se han podido poner en marcha por falta de potencia eléctrica y por no estar adecuados los sistemas eléctricos a los nuevos aparatos.

El Ayuntamiento de Córdoba llevó a cabo en el 2020 -empezaron en abril, aunque el expediente se remonta al mandato anterior y es una promesa con solera- las obras de climatización de estos centros públicos, gracias a una subvención de la Agencia Andaluza de la Energía. Sin embargo, los nuevos aparatos de aire no han podido ponerse en marcha todavía (alrededor de nueve meses después de la conclusión de los proyectos) porque las instalaciones eléctricas no son adecuadas para la nueva climatización y porque se está resistiendo y retrasando, desde el punto de vista administrativo, el expediente para licitar la reforma eléctrica.

De hecho, ya en enero el PSOE denunció lo ocurrido y el hondo malestar de la comunidad docente por el retraso pese a que en un primer momento el gobierno local aseguró que las obras de climatización y las de las instalaciones eléctricas se harían de forma simultánea para evitar que ocurriera lo que finalmente ha sucedido. Los socialistas también han exigido en la negociación del presupuesto y los remanentes la inclusión de mejoras en la climatización del resto de colegios y un cronograma de ejecución de estos proyectos.

Sin competencias

La discrepancia de Intervención que pretende levantarse en el pleno de hoy radica, por un lado, en considerar que el crédito propuesto «no es adecuado a la naturaleza del gasto que se propone contraer», y, por otro, que «el Ayuntamiento no tiene competencia para una inversión como la contenida en el contrato de referencia, sobrepasando claramente el ámbito de la conservación y el mantenimiento al que sí se circunscribe la competencia municipal». PP y Cs entienden que estas obras, «al margen de si son o no competencia municipal, tienen que hacerse ya sí o sí», indican fuentes del gobierno local. El teniente de alcalde de Infraestructuras, David Dorado, evitó ayer dar fechas (el mes de agosto, para empezar, es prácticamente inhábil para la administración local), después de que ya se hayan dado varias y no se hayan cumplido nunca los plazos.

Las ampas de algunos de los colegios afectados han reclamado durante este tiempo una solución. Once de ellas se agruparon en SOS Climatización (los colegios Abderramán, Fernán Pérez de Oliva, Hernán Ruiz, Juan de Mena, Los Ángeles, Maimónides, Mediterráneo, Mirasierra, San Lorenzo, Santuario y San Fernando) para exigir que el comienzo del curso llegara acompañado de aire acondicionado, algo que a todas luces no podrá suceder ya. Con el esperado contrato (que deberá salir por lotes debido a que asciende a 1,9 millones de euros) se pretenden reformar las instalaciones eléctricas de los colegios, con el fin de mejorarlas y adecuarlas a las exigencias de uso que se va a demandar con la puesta en marcha de los sistemas de ventilación forzada e iluminación.

Puesta a punto

En otro orden de cosas, el gobierno local se comprometió a desarrollar en el último pleno antes del inicio de curso la adecuación de patios e inmediaciones de los 83 centros públicos de Córdoba, con actuaciones de desbroce de vegetación y de repintado de pistas deportivas, limpieza a fondo, arreglo de goteras y desperfectos, entre otros.