El Ayuntamiento de Córdoba atenderá todas las medidas que le ordene la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía relativas a los locales de ocio por el incremento de contagios y las altas tasas de covid que tiene actualmente la ciudad de Córdoba. El alcalde, José María Bellido, se ha referido a la reunión celebrada esta semana entre la Consejería de Salud con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en la que se trataron de establecer algunas medidas necesarias para frenar el ascenso de contagios en la comunidad. En ese sentido, el edil popular ha asegurado que se dará respuesta a las peticiones de la Consejería de Salud para reforzar el control de normas covid en los locales de ocio, entre otras acciones que se han propuesto. "Sí, estamos colaborando y vamos a atender las peticiones de Salud. Si nos lo piden, lo haremos", ha asegurado el alcalde.

Por el contrario, considera Bellido que no será necesario adoptar en la capital cordobesa medidas para limitar los botellones ya que aunque se están celebrando no están siendo tan multitudinarios como los de otras ciudades españolas. También ha hecho referencia a otra de las medidas promovidas por la FAMP como es el cierre de parques y jardines a las 22.00 horas, algo que se sigue haciendo en Córdoba desde el final del estado de alarma por lo que no habrá que retomarlo. El alcalde también ha advertido que esta medida sirve para frenar también la celebración de botellones en estos espacios.

"En Córdoba no hemos visto fenómenos de cientos y miles de personas haciendo botellón como en otras ciudades. En general, son hechos aislados que vigila la Policía Local", ha asegurado para añadir que el comportamiento en general de los jóvenes cordobeses está siendo ejemplar. En todo caso, también reconoce que en Córdoba en estas fechas ya hay mucha gente de vacaciones, y que problemas como el botellón se estarán dando más precisamente en esas zonas vacacionales. En este sentido, ha afirmado que no se hará refuerzo policial para vigilar los botellones en Córdoba porque no hace falta.