Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares han informado de que a lo largo de este martes se han presentado ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Palma en funciones de guardia alrededor de 200 peticiones más de habeas corpus que todavía no han sido resueltos.

Esta información llega después de la negativa de la jueza del guardia del Juzgado de Instrucción de Mallorca a admitir la petición de habeas corpus (procedimiento mediante el cual cualquier ciudadano puede comparecer inmediatamente ante el juez para que este determine sobre la legalidad de un arresto) que había sido solicitado para una estudiante retenida en Mallorca, ya que no aprecia detención ilegal de los estudiantes alojados en el hotel covid de Palma por el brote.

Según informa el Diario de Mallorca, la magistrada Ana San José del juzgado de Instrucción número 5 de Palma entiende que la actuación de la directora general de Salud se encuentra dentro del ámbito de su competencia por razones de salud pública y deja el asunto en manos del juzgado administrativo.

La jueza entiende que no cabe acogerse al habeas corpus al tratarse esta de una medida aplicable a las personas que son detenidas por la presunta comisión de un delito. Ya que el motivo esgrimido en este caso es una razón de salud pública, determina únicamente que no cabe aplicarlo, sin pronunciarse por ello sobre si la retención es legal o no.

Fuentes consultadas de padres de Córdoba aseguran que se están preparando para presentar nuevos habeas corpus que empujen a revisar el aislamiento de los menores. Mientras tanto, el grupo de padres del IES Góngora que ha presentado una denuncia contra la directora general de Salud Pública de Baleares, María Antonia Font, siguen a la espera de novedades del juzgado balear.