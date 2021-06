Una treintena de estudiantes cordobeses de segundo de Bachillerato, de los institutos Gran Capitán y Luis de Góngora y de los colegios Almedina, Británico y Alauda, se encuentran desde este viernes confinados en un hotel medicalizado de Mallorca, por decisión de las autoridades de la isla balear. Tenían previsto coger el avión de vuelta a Córdoba esta madrugada, teniendo prevista su llegada a la capital este domingo por la mañana, pero a última hora se han enterado que los van a mantener allí aislados diez días más, aunque aseguran que las noticias son confusas y que no tienen ninguna información por parte de las autoridades baleares.

Según la información del padre de una alumna del IES Góngora, Carlos Baena, los jóvenes contrataron un pack denominado Córdobamix, con alumnos de otros centros cordobeses, que organiza una empresa con sede en Sevilla dedicada a los viajes de fin de curso. Viajaron con un monitor de dicha empresa. Del Góngora solo van diez estudiantes y el resto de otros centros cordobeses. En el mismo hotel, en diferentes plantas, se encontraron también con jóvenes de Zalima.

Todo iba bien en la excursión por Mallorca cuando les sorprendió la repercusión de un brote de coronavirus que está afectando a numerosos estudiantes de toda España. Ayer por la tarde, según cuenta este padre, se vieron sorprendidos e "indignados" por la decisión, sin explicaciones, de que hicieran sus maletas rápido que se los llevaban a un hotel medicalizado para hacerles una PCR. "Los subieron a ambulancias, todos mezclados con alumnos de otros centros, y se los llevaron a este hotel, pero después no les hicieron las PCR", relata Baena.

Así pues los llevaron a un hotel covid medicalizado que tienen preparado en la isla y los dejaron confinados bajo vigilancia. Carlos Baena señala que lo peor es que no les han dado información ninguna, el hotel se llama Palma Bellver, frente al puerto, "y ellos no saben a quién dirigirse". No obstante, dice, todos están bien, y no presentan síntomas ninguno. El hotel ya está avisando a los padres para comunicarles que permanecerán aislados diez días.

En Córdoba, las familias han recibido la notificación desde Salud Responde, lo mismo que los padres de los alumnos del colegio Bética Mudarra que también están en Mallorca, para que cuando vuelvan se aíslen en casa.

Marina Baena, hija de Carlos y alumna del IES Góngora relataba a este periódico esta mañana que en el hotel se encuentran como en un hospital. "No nos han dado ni gel de baño, la comida nos las pasan en bandejas, de hospital, y compartimos una misma cama, es horrible", cuenta la joven, que se queja de que les hicieran hacer las maletas en media hora, sin explicación ninguna, y obligarles a cambiar de hotel.

Marina señala que en la isla se encuentran muchos más alumnos cordobeses, además del numeroso grupo del colegio Bética Mudarra (Teresianas), que al parecer también han sido aislados este sábado, también se han encontrado con jóvenes de Santa Victoria, Las Esclavas y Zalima, pero que no se encuentran en su mismo hotel de confinamiento.

La joven se queja de que la isla está llena de estudiantes de todas las comunidades, que siguen haciendo vida normal en la isla, "y solo nos han confinado a nosotros, a este Córdobamix, cuando no hemos tenido contacto con ningún positivo". Igualmente lamenta que ha visto estos días "muy poca seguridad, la Policía no hace ningún control, y hay jóvenes sin mascarillas por la calle, bebiendo, fumando..."

Lo cierto es que su ilusionante viaje tras hacer la Selectividad se ha visto frustrado por el covid. Ahora están a la espera de si les harán los PCR allí antes de volver.