El ministro de Agricultura y diputado por Córdoba Luis Planas ha acudido esta mañana a depositar su voto en las elecciones primarias del PSOE andaluz, tras lo cual ha llamado a los socialistas a votar por una candidatura de futuro. "Hace falta la mejor persona. Tenemos que lograr una candidatura pensando en el futuro y en renovar el mensaje del PSOE. La última vez ganamos, pero no conseguimos gobernar y esta vez tenemos que hacerlo".

Para el ministro, estas elecciones son "una muestra de participación en la que deseo que todos los socialistas participemos y expresemos con nuestro voto una opción de futuro en la que, después de muchos años en los que hemos marcado muchos de los aspectos positivos que tiene nuestra tierra, tenemos que estar en condiciones de nuevo cuando se convoquen las nuevas elecciones de ganarlas".

En cuanto a la posibilidad de que las primarias dejen algún tipo de herida interna en el partido, Planas cree que no será así. "El voto es un voto de alegría, tener la oportunidad de decidir es para todos los demócratas una gran oportunidad y eso debe unirnos, no separarnos y aunque evidentemente saldrá solo un candidato, yo creo, espero y deseo que tengamos la inteligencia de hacer lo que el PSOE ha hecho siempre bien. Nosotros somos un partido de Gobierno, no de oposición, al que nos gusta cambiar las cosas y hay que pensar en ese futuro de cambio como lo estamos haciendo ahora en el Gobierno de España".

En su opinión, "la oposición es melancolía y el Gobierno es acción y yo soy partidario de la acción y del trabajo". También ha dicho que entre la militancia ha visto una actitud muy positiva porque el PSOE "tiene unidad de acción y también una pluralidad de puntos de vista y a nadie se le pide que adopte un dogma sino que tenga ideas de progreso con un grado de convivencia con el resto". Respecto a la posibilidad de un adelanto electoral, ha sentenciado que "si se produce, nos pillará preparados".

Planas ha hecho estas declaraciones en la agrupación de Poniente Sur, encabezada como presidenta de la mesa por la senadora Mari Angeles Luna que ha coincidido en que "hoy es un día importante para el PSOE" y ha asegurado que "mañana quien habrá ganado será el socialismo andaluz". El titular de la cartera de Agricultura ha acudido acompañado por la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, que a continuación se ha desplazado hasta Valdeolleros para votar en la agrupación Sierra-Norte.

Los 3.716 militantes socialistas están convocados hoy en Córdoba a las elecciones primarias que la federación socialista andaluza ha convocado para elegir entre Susana Díaz, Juan Espadas y Luis Ángel Hierro a su próximo candidato a la Junta en las siguientes elecciones andaluzas, previstas para noviembre del año 2022. El voto se realizará en las agrupaciones hasta las 20 horas por lo que se espera conocer los resultados entre las 21.30 y las 22.00 horas tras el recuento en la sede regional. Si ninguno de ellos alcanza más del 50% de los votos, habrá segunda vuelta el 20 de junio.

Entre las autoridades que está previsto que depositen su voto en la provincia figuran la vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, que lo hará en la agrupación Poniente Sur al igual que Luis Planas.

La organización de los socialistas cordobeses del municipio de Córdoba capital están distribuidas en los ocho distritos: Centro (María Cristina 13), Norte-Sierra (Sancho el Craso 13), Periurbano Campiña Este (Cerro Muriano, Alcolea y Santa Cruz), Periurbano Oeste Sierra (Villarrubia, El Higuerón, Trassierra y Encinarejo), Poniente-Norte, Poniente Sur (Lope de Sosa 9), Sur (Asturias 6) y Sureste-Levante.

Los candidatos apuraron ayer la campaña, iniciada el 30 de mayo. Susana Díaz cerró en Sevilla, aunque antes participó en varios actos en la provincia de Córdoba, en La Carlota, Peñarroya-Pueblonuevo y Pozoblanco. El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, acudió a Martos (Jaén), la segunda agrupación más numerosa de la provincia y Luis Ángel Hierro también cerró campaña en Jaén, aunque en su caso optó por la capital.