La senadora del PSOE por Córdoba María Ángeles Luna celebró ayer las ayudas del Gobierno de Pedro Sánchez al colectivo de vendedores ambulantes o de venta no sedentaria y señaló que «se han adoptado, desde el inicio de la pandemia, importantes medidas de apoyo tanto a los trabajadores autónomos y empresas en general, como al comercio en particular, que es lo que entra dentro del ámbito de sus competencias». Luna recordó que la regulación de la actividad del comercio no sedentario es competencia exclusiva de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos y afirmó que, a pesar de ello, «el Gobierno de España es consciente de que el sector del comercio ambulante tiene una gran importancia, es vital para la economía de nuestra tierra y que en España aglutina a más de 60.000 personas, más de 40.000 empresas y más de 3.500 mercadillos».

«Desde que se declaró la pandemia y, con ella, el estado de alarma y el confinamiento, el Gobierno de Pedro Sánchez ha arbitrado una ingente cantidad de medidas sanitarias, de medidas sociales y de medidas económicas», subrayó Luna.