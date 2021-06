El sector de la hostelería ha mostrado su “indignación absoluta” ante lo que consideran un nuevo ataque frontal del Gobierno central y un señalamiento cuando, insisten, está demostrado que los establecimientos hosteleros son seguros y cumplen la normativa anticovid. El presidente de Hostecor, Francisco de la Torre, ha lamentado la publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado de las nuevas normas que afectan a la hostelería y al ocio nocturno.

Para De la Torre los repuntes que se están produciendo se deben a la eliminación del estado de alarma y el toque de queda y se están generando sobre todo entre la gente más joven que acude a reuniones y fiestas privadas. “La hostelería es totalmente segura y está siendo usada partidistamente desde el Gobierno central para atacar a la Junta de Andalucía”, asegura el representante del sector, que se alinea con las tesis de la administración andaluza, que ya anunció que no acataría las nuevas medidas.

Critican la "inseguridad jurídica"

En este sentido, lamenta que la publicación del BOE les genere a los hosteleros “inseguridad jurídica, porque no sabemos si tenemos que acatar la nueva normativa o la andaluza”, explica, para añadir que se han puesto en contacto esta mañana tanto con sus asesores legales como con la propia Junta y que se está a la espera de la publicación en el BOJA de las medidas que regirán en Andalucía.

Aunque en Córdoba aún no se ha activado al 100% el ocio nocturno, uno de los más afectados por la nuevas medidas del BOE, hay mucha incertidumbre en el sector del catering, que no sabe a qué atenerse. “El BOE ha sido propiciado por interés político –asegura Francisco de la Torre-- pero no está acorde con las circunstancias de Andalucía”.

Menos aforo

Las nuevas medidas decretadas por el Gobierno central vuelven a reducir los aforos de la hostelería hasta un 33% en el interior, “cuando a mediodía en Córdoba ya no se puede estar fuera”, y al 75% en las terrazas. Además se ha reducido el número de personas que pueden sentarse por mesa: solo 6 tanto en el exterior como en el interior. Tampoco se puede estar en la barra.