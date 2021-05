El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) no ha podido adjudicar los bares de las piscinas de la Fuensanta y la de la calle Marbella al haberse quedado desiertos sendos contratos. El consejo rector del Imdeco tomará este lunes conocimiento de esa noticia que en principio dejará sin servicio de cafetería a los usuarios de estas dos piscinas municipales, a menos que no se dé una solución in extremis. Estaba previsto que las piscinas abrieran el 7 de junio.

El pliego de contratación de sendos servicios exigía que quienes se presentaran al concurso pertenecieran al sector de la hostelería y no tuvieran deudas, dos condiciones que han dificultado la presentación de ofertas a clubes como el Adesal que otros años se han hecho cargo del servicio. La consejera del Imdeco y edil del PSOE Carmen Victoria Campos va a solicitar en el consejo rector que se dé una solución a esta situación que impedirá ofrecer un servicio de bar a los usuarios de las piscinas. Asimismo la concejala socialista instará a trabajar en una modificación de los pliegos de contratación para sacar por vía de urgencia el servicio en ambas piscinas.

El año pasado, el valor estimado de ese contrato fue de 417.214 euros (180.045 para el bar de la piscina de la calle Marbella y 237.168 para el de las instalaciones de la Fuensanta) y el canon que tuvieron que abonar el adjudicatario al Ayuntamiento fue de 2.178 euros (726 euros en la calle Marbella y 1.452 en la Fuensanta).

Las plazas de las piscinas de la Fuensanta y la calle Marbella se adjudicaron hace tan solo unos días, después del sorteo celebrado el pasado 19 de mayo. En concreto, para la piscina de Fuensanta se han solicitado 334 bonos familiares, que equivalen a 1.374 personas. Las actuales restricciones de aforo han hecho que solo se puedan sortear 1.137 plazas. Las 237 personas que se han quedado sin plaza estarán en lista de espera hasta que la formalización de los abonos permita ver si hay vacantes. En la piscina de la calle Marbella, se han pedido 115 bonos familiares que se corresponden con 508 personas. No ha sido necesario hacer sorteo ya que se han podido atender el 100 por cien de las solicitudes.