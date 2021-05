La Delegación de Educación de Córdoba acaba de publicar el calendario escolar del próximo curso 2021-22, que comenzará el próximo 10 de septiembre para Infantil, Primaria y Educación Especial, mientras que el 15 volverán a clase los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional Inicial, Enseñanzas Artísticas y Educación Permanente para Personas Adultas. El calendario apenas varía respecto al del actual curso escolar y en él puede observarse cómo, aparte de los periodos vacacionales de Navidad y Semana Santa, los profesores y alumnos dispondrán de cuatro 'puentes festivos', debido a cómo caen los días festivos de ámbito nacional y autonómico, establecidos por el Consejo de Ministros y el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, respectivamente, a los que hay que sumar los establecido por la Delegación de Educación de Córdoba.

Así, se establece como día no lectivo provincial, para todos los niveles educativos, el 7 de diciembre del 2021. Y Día de la Comunidad Educativa, para todos los niveles y miembros de la comunidad educativa, el 25 de febrero de 2022. Teniendo en cuenta estos días, y sin contar los festivos que cada municipio apruebe, por sus días patronales -en el caso de la capital son los dos días de Feria- el calendario ofrece cuatro llamados puentes, de más de dos días.

El primero no llega hasta el Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, que cae en lunes. El 12 de octubre cae en martes pero ese lunes hay clase. El segundo nos traslada hasta el 6,7 y 8 de diciembre, lunes a miércoles, que unidos a sábado y domingo son cinco días. El tercero será en febrero, del 25 al 28, uniendo el Día de la Comunidad Educativa al Día de Andalucía. Y finalmente, en mayo, el 1 de mayo festivo se pasa al lunes.

Los períodos vacacionales serán los siguientes: Desde el 23 de diciembre de 2021 al 9 de enero de 2022, ambos inclusive, para las vacaciones de Navidad. Y desde el 11 de abril al 17 de abril de 2022, ambos inclusive, para Semana Santa. Los ayuntamientos de cada localidad podrán solicitar a la Delegación Territorial, previa consulta al Consejo Escolar Municipal y a los Consejos Escolares de los centros docentes de aquellas localidades donde no esté constituido el Consejo Escolar Municipal, hasta 3 días no lectivos, siempre que las fiestas locales establecidas por la Junta de Andalucía en el Boletín Oficial no coincidan con el periodo lectivo del alumnado.

La finalización del régimen ordinario de clases para el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial, será el 24 de junio de 2022, lo mismo que para Educación Secundaria obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional Inicial, Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial, Enseñanzas Artísticas y Educación Permanente para personas Adultas. Para el segundo curso de Bachillerato y para las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial, en los cursos conducentes a las pruebas específicas de certificación, que será el 31 de mayo de 2022 .