La portavoz del grupo municipal socialista y exalcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha vuelto a pedir hoy “respeto” ante las novedades acaecidas en el proceso judicial abierto contra su persona por un posible delito contra la ordenación del territorio como consecuencia de la realización de una serie de obras en una finca familiar de su propiedad, ubicada en los términos municipales de Obejo y Villaviciosa. Ambrosio ha reiterado su esperanza de que el proceso termine archivándose: “Hasta que no concluya este proceso, por no poner en riesgo mi defensa y la de mi marido, creo que no es oportuno hacer ninguna declaración. Sigo confiando en el archivo del proceso”, se ha limitado a decir.

Lo único que ha añadido a estas declaraciones es el recordatorio de que el nuevo informe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de Córdoba, que dice que la ampliación de la finca no invadió la cañada pecuaria sino un suelo industrial, es lo que ella ha estado manteniendo en su defensa durante todo este tipo y de hecho presentó ante el juzgado número 3 en sus alegaciones. “Lo único que tengo que incoporar en ese sentido es que lo que hoy se ha publicado forma parte de los argumentos con los que hemos venido defendiéndonos mi marido y yo y con los que nos basamos para solicitar el archivo y en los que seguimos confiando para que haya un archivo en la investigación”.

Cabe recordar que la portavoz socialista ha sostenido en todo momento que el suelo en el que se asienta la propiedad no se encuentra ya en suelo protegido, si no que es urbanizable y de carácter industrial. La portavoz socialista afirma que la calificación de ese suelo está recogida en una adaptación del PGOU con fecha de mayo del 2019, y que la vía pecuaria que atraviesa esa zona es desde de los años 50 más pequeña, al haberse reducido de 75 a 22 metros, "por lo que mi propiedad deja de tener protección desde ese año", ha dicho Ambrosio. Asimismo, la portavoz socialista ha añadido que en 2010 se aprobó el plan parcial por el que ese suelo pasó a ser industrial "y así aparece en inventario de propiedades del Ayuntamiento de Obejo". El nuevo informe de la Diputación se pronuncia en una línea muy similar.