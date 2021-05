Los trabajadores de la empresa cordobesa Pan Recor han iniciado este domingo, con el apoyo de UGT, una huelga indefinida para conseguir un "ERE voluntario". Para los 38 (de 42) empleados que se plantan ante más de una década, según explican, de impagos y retrasos en el sueldo, la entidad solo tiene una salida, que es la liquidación definitiva. Por eso, se acogen a la paralización de los servicios para lograr una salida que les garantice el dinero adeudado.

Como cuenta Miguel Ángel Sánchez, miembro del comité de empresa, "es una situación que emocionalmente afecta a las familias" porque se extiende en el tiempo. En algunos casos estima que la acumulación de nóminas sin pagar alcanza la cantidad de 15.000 euros. Con la intención de dejar atrás esa situación, los trabajadores han trasladado a la dirección una lista con las personas que desean tomar ese camino.

Los problemas aparecieron sin saber muy bien el origen. Sánchez, que lleva en la empresa desde el 1993, ve en la crisis del 2008 un punto de influencia en el declive. "Surgió poco a poco y se ha ido agrandando", dice. Desde el 2012, explica, aceptaron una rebaja de un 30% en el salario con tal de "salvar la empresa". Y añade que también se ha recurrido a los ERTE y que, por parte de ellos, han hecho "lo imposible" por mantener en pie el negocio. Hace unos años, como asegura, se consiguió un reconocimiento de deuda mediante un acuerdo extrajudicial y se estableció un calendario para los pagos. Pero, a día de hoy, "la deuda se va acrecentando".

Hoy, los trabajadores de Pan Recor hemos tenido que tomar una decisión a la que nunca hubiesemos deseado llegar, pero la crítica situación nos obliga tomar. Nos ponemos en huelga. Esta noche no se hará pan. pic.twitter.com/0g9FUHCl6P — Javi Jiménez (@javijimenezccf) 23 de mayo de 2021

La realidad para los trabajadores que este viernes han cesado su actividad, según expresan, es de "día que venimos, día que perdemos dinero". Y eso, como dice Miguel Ángel Sánchez, supone una "agonía" y un "calvario". "La empresa no va bien, no vemos que haya posibilidades a no ser que entre un comprador", opina el miembro del comité. Como precisa, la entidad en estos años ha pasado del centenar de trabajadores a los 42. Y, en el horizonte, como el resto de participantes en la huelga solo ven un final. Porque, aunque les abonen la deuda, muchos "no piensan seguir".