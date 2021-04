Vox se ha unido esta mañana al coro de voces que se oponen que Córdoba capital vaya a Fitur con un stand independiente al de la provincia. La portavoz de este partido en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha vuelto a expresar su “más profunda preocupación” por la gestión turística municipal, y suplicar que no piden al alcalde, José María Bellido, que “por favor ponga orden y apueste de verdad por el turismo en Córdoba”. Asimismo, Vox ha vuelto a exigir al responsable de la cuidad que destituya a la teniente de alcalde delegada de Turismo, Isabel Albás, tal y como también hizo ayer Izquierda Unida. “Si no lo hace Cordoba no tendrá ninguna posibilidad de superar esta terrible crisis”·, ha dicho.

Badanelli se ha mostrado contrariada y preocupada por “el desprecio sistemático” con el que la también presidenta del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) trata a los consejeros de este organismo, a los que ni siquiera ha reunido para informarles de que el Ayuntamiento quiere acudir en solitario y al margen de la provincia a Fitur. “Albás se limita a tomar decisiones con el ordeno y mando, algo arriesgado porque todo es responsabilidad suya y del alcalde”.

A la portavoz de Vox le causa “estupor” que el alcalde y la responsable de Turismo digan que Córdoba está preparada para el fin de la pandemia, lo que le hace pensar que viven en una ficción o inmersos en una realidad paralela. “Córdoba no solo no está preparada, sino absolutamente parada”, ha indicado para recordar que los museos privados siguen cerrados o que el Imtur no ha renovado ningún convenio de colaboración con instituciones como el Palacio de Viana. También ha mostrado sus suspicacias por la proliferación de los contratos menores en este organismo o que se hayan abonado ya 50.000 euros en facturas de Fitur.

Sobre la presencia de la capital en la Feria Internacional de Turismo con un stand independiente, Vox pregunta dónde se ha tomado esa decisión y si son empresarios privados los que rigen los destinos de la ciudad. También dudan de que ese gasto de “cientos de miles de euros” sea prioritario en estos momentos o desligarse de la estrategia conjunta con la provincia. “Es puro surrealismo sino fuera tragedia”.

Badanelli ha asegurado sentir vergüenza ajena de la imagen que se está trasladando de la ciudad, cuando Cordoba merece liderar cualquier ranking de turismo. “El hecho de que Bellido no sea capaz de que se equivocó con Albas nos hundirá en la ruina”, ha concluido.