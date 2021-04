El portavoz municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, ha vuelto a calificar de “esperpéntica” la gestión del turismo en la ciudad y de incomprensible el rumbo política de esta delegación, liderada por la primera teniente de alcalde, Isabel Albás (Cs). Por ese motivo ha pedido una vez más al alcalde, José María Bellido, que la destituya inmediatamente de la Delegación de Turismo “por el bien de todos”.

Pedro García ha hecho un repaso de la gestión de Albás de la que ha dicho que “no tiene ni idea de nada, ni de política, ni de gestión, ni de turismo, ni de cómo funciona este Ayuntamiento después de dos años”. Para IU, eso tiene su reflejo directo de cómo está la situación del turismo en Córdoba, “absolutamente a la deriva”, a pesar de los cargos directivos con los que cuenta la concejala: “Tienen más técnicos puestos a dedo que turistas en la ciudad”, ha dicho.

Asimismo, García ha lamentado que pese a que se abre la movilidad interprovincial este fin de semana los museos privados están todos cerrados y en la mayoría de los museos públicos hay que pedir cita previa. Además, ha criticado que los empresarios sigan sin recibir subvenciones desde hace 1 año y medio. Pero, con todo, IU considera “el culmen” del esperpento que después de casi dos años se continúe sin tener licitado el espectáculo nocturno del Alcázar. En este sentido, Pedro García lamentó que ayer mismo Isabel Albás no supiera dar norte a la prensa de dónde se encuentra el expediente del espectáculo nocturno, de hecho llegó a decir que estaba ya en la plataforma de contratación del Estado, cuando aún no ha sido publicado. García ha recordado las duras críticas que se virtieron sobre él en el anterior mandato por tener cerrado el Alcázar varias semanas. “Algunos que montaron Fibes me querían ver colgado en las Tendillas y ahora guardan silencio”, ha asegurado, para añadir además que mientras que la delegada demuestra no saber nada del espectáculo hay técnicos y empresarios de la ciudad que ya lo conocen.

Asimismo ha criticado el estado de abandono del Templo Romano o “el escándalo” del 100 aniversario de los Patios, “un fracaso total” a pesar de que hay varias delegaciones (Cultura Promoción, Casco Histórico y Turismo) detrás de la efemérides “sin coordinarse y haciendo la guerra por su cuenta”. García también ha lamentado que el patio de Trueque 4, el centro de interpretación de los patios, esté cerrado y que nadie dé explicaciones por ello.

Polémica por el stand de Fitur

Por último, el portavoz municipal de IU ha preguntado por qué el Ayuntamiento de Córdoba ha roto la estrategia de promocionar la provincia y la capital juntas en Fitur y ha cuestionado que se haya tomado la decisión de que la ciudad lleve un stand individual a la feria del turismo de Madrid. “Un stand vale muchísimo, ¿dónde está ese expediente, en qué órgano de gestión se ha decidido, quién lo paga? ¿Ya no hay trabajo conjunto con las denominaciones de origen? ¿Un stand para qué? ¿Para decir que en Córdoba está todo cerrado? Alguien tiene que contestar a todas estas preguntas”, ha dicho García.