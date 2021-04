Izquierda Unida ha pedido que se incluyan a los patios excluidos en el concurso de este año por parte del Ayuntamiento de Córdoba, que ha justificado esta decisión por falta de presupuesto. Los patios en cuestión, algunos de los cuales llevan años participando en el certamen y atesoran varios premios, son Alfonso XII, Zarco 13, Almorávides 6, Cidros 20 y Cidros 7, que no lograron puntuación suficiente.

El portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, ha trasladado el malestar de algunos propietarios de patios con los que su organización se reunió anoche y ha asegurado que el Consistorio “ha roto el espíritu de los patios” y de la declaración de la Unesco. Con esta petición se suma a la ya realizada por el presidente de la Asociación Claveles y Gitanillas, Rafael Barón.

“Se han quedado fuera incomprensiblemente patios que cumplen con todos los requisitos y han entrado otros que no los cumplen por una cuestión política”, ha asegurado. En este sentido, García también se hace eco de las críticas de estos propietarios, que lamentan que se incluyan en la misma categoría de los patios de vecinos otros que son administrados por instituciones o oenegés que tienen incluso negocios en esos patios, donde no vive nadie. Dentro de esta categoría estaría incluido, por ejemplo, un patio conventual. El portavoz de IU ha insistido en varias ocasiones en que no piden que este patio no entre a concurso, pero sí que lo haga en otra categoría como ocurriría con un patio de un hotel, porque no es justo comparar el esfuerzo que pueda hacer una familia con el de una empresa.

“El equipo de gobierno en el 100 aniversario de la declaración de los patios como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ha incumplido las propias bases que ellos han hecho y la propia declaración, que premiaba la convivencia y los valores que ésta genera”, ha lamentado García, que ha recordado que la fiesta de los patios “no es un decorado”.

Asimismo, ha criticado que la delegada de Cultura, Marián Aguilar, haya cometido “el surrealista” gesto de comparecer con el propietario de Zarco 13 y vicepresidente de la Asociación de Claveles y Gitanilllas para presentar el festival de los patios en el que no participará este propietario.

Por último, en IU lamentan que la delegada le haya echado la culpa de esta situación a los técnicos. “Es una aberración política”, ha dicho. También considera que la selección se ha hecho mal este año, ya que antes se visitaban los patios dos meses antes para poder subsanar los requerimientos de la organización, pero este año solo se ha visitado una vez. “Con esta decisión el Ayuntamiento da un paso para aniquilar la fiesta de los patios porque va contra el espíritu. Es un fracaso más de este equipo de gobierno, que quiere implantar un nuevo modelo de ciudad”, ha asegurado.

Pedro García ha criticado, por último, que las delegaciones de Turismo y de Cultura no se coordinen para la promoción de la fiesta y ha dicho que si han sido los técnicos quienes se han equivocado habría que hacer algo para remediarlo.