El Ayuntamiento de Córdoba, de la mano de Emacsa, ha establecido un cronograma para solucionar el problema de abastecimiento, saneamiento y depuración de la urbanización de Las Jaras, que se iniciará con el encargo de una auditoría para conocer el estado de la red. El cálculo es poner fin a este problema en un horizonte de 4 o 5 años, un tiempo prolongado para los vecinos, que tendrán que enfrentarse de nuevo este verano a posibles cortes de agua, pero que al menos —según admiten— es la primera vez que cuentan con un hecho objetivo: el Consistorio ha puesto ya fecha y un calendario para actuar.

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha recordado que este problema arranca hace décadas, pero que el compromiso del alcalde, José María Bellido, es poner fin a los problemas de abastecimiento, depuración y saneamiento —el más preocupante por los vertidos que se están haciendo— de esta barriada. El edil del PP ha recordado que Urbanismo solicitó la colaboración de Emacsa para que tutelase el abastecimiento de Las Jaras y para que llevara a cabo una auditoría, que se encargará mañana en el consejo de administración de esta empresa, para conocer el estado real de la red.

Fuentes ha asegurado que la intención del equipo de gobierno ahora es “solucionar el problema” y que después se verá quién lo paga. “Yo sé quién tiene que pagar eso y lo va a tener que pagar”, ha dicho para añadir que de Luxico, la actual empresa abastecedora, se espera “colaboración absoluta” para internar darle al problema una solución. “Como responsable de Hacienda os digo que se va a actuar; no podemos decir este negociado no es mío, porque los de Las Jaras no son extraterrrestres”, ha dicho para después matizar que Córdoba tampoco pagará más de lo que le corresponda y que “Emacsa no va a su plantar el deber de la empresa que tiene que prestar el servicio”.

La idea en todo caso es licitar en mayo dicha auditoría, que podría empezar en junio, y que determinará dónde están exactamente los problemas, cuál es el estado de las tuberías a través de cámaras o cómo es la situación de la depuradora. Ese informe pericial se llevará a cabo durante los tres meses del verano. Una vez que Emacsa disponga del informe se podrá acometer la obra que, por lo bajo, puede costar 3 o 4 millones de euros,, ya que esa fue la cifra arrojada en un informe del 2016.

“Seguiremos trabajando con la entidad de conservación de la urbanización para ver qué hacemos, analizar los picos de demanda de agua de cara a este verano y ver cómo se organiza para evitar cortes”, ha añadido Fuentes, que ha comparecido hoy junto al presidente y gerente de Emacsa y al presidente y vicepresidente de la entidad de conservación de Las Jaras.

Por otro lado, Fuentes ha anunciado que la semana próxima habrá una reunión con Luxico, la empresa de abastecimiento de agua en la actualidad, para coordinar el periodo transitorio y evitar los problemas este verano. “A Emacsa se le ha pedido que supervise de manera formal la gestión durante este verano para evitar lo que ocurre cada año con el llenado de piscinas”, ha explicado.

Conexión Villares-Las Jaras

Mientras que se lleva a cabo la auditoría, se está a la espera de que la Junta de Andalucía adjudique las obras de la red de suministro entre Los Villares y Cerro Muriano (ya está en redacción y se espera que se inicie dentro de 5 meses para septiembre). Cuando se adjudiquen, el Ayuntamiento de Córdoba por su parte iniciará el procedimiento para la conexión Los Villares y Las Jaras.

Ramón Díaz-Castellano, gerente de Emacsa, ha explicado que son dos tipos de actuaciones independientes pero conjuntas, y ha recordado que la actuación municipal está presupuestada en 1,2 millones. Su previsión es que para 2022 Emacsa estaría en licitación del proyecto y la Junta de Andalucía quizá adjudicando el suyo.” Cuando tengamos el resultado de la auditoría, veremos la inversión y comenzaremos las obras”, ha asegurado para añadir que durante los próximos 4 o 5 años no podrán asegurar que el abastecimiento de Las Jaras sea igual que el de cualquier otra barriada de Córdoba, pero en cuatro años o cinco sí y mientras habrá supervisión del servicio que esté prestando Luxico.

Este verano: calendario para llenar las piscinas

El presidente de la entidad de conservación de Las Jaras, Juan Carlos Cordón, y el vicepresidente, Jose Miguel Guerrero, han reconocido que aún queda tiempo para ver el final del problema, pero es la primera vez que el Ayuntamiento ha establecido un calendario para solucionarlo y parece que ha cogido el toro por los cuernos. “Gracias a Emacsa se está viendo por lo menos un cronograma que podrá acabar con el problema que allí existe”, ha explicado. “Los plazos siempre se ven lejos, nos gustaría mejorarlos, pero nunca hasta ahora ha habido un cronograma”, ha reiterado.

De cara a este verano, el Ayuntamiento tiene previsto coordinar con la entidad de conservación a los vecinos para que no se produzca el pico que cada año ocurre por el llenado de las piscinas de las casi 600 personas que están censadas en esta urbanización. En vez de que se haga todas a la vez, por el mes de mayo, se quiere establecer un calendario. En Emacsa piensan que ante todo es un problema de concienciación, por lo que se trabajará en esta línea, además de suministrar a la empresa Luxico todos los materiales químicos y fñuscios que necesite para mantener el abastecimiento en los mese de verano.

Fuentes ha asegurado que la intención del equipo de gobierno ahora es “solucionar el problema” y que después se verá quién lo paga. “Yo sé quién tiene que pagar eso y lo va a tener que pagar”, ha dicho para añadir que de Luxico se espera “colaboración absoluta” para internar darle al problema una solución. “Como responsable de Hacienda os digo que se va a actuar; no podemos decir este negociado no es mío, porque los de Las Jaras no son extraterrrestres”, ha dicho para después matizar que Córdoba tampoco pagará más de lo que le corresponda y que “Emacsa no va a su plantar el deber de la empresa que tiene que prestar el servicio”.