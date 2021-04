- La pandemia ha provocado un gran impacto en la hostelería cordobesa. ¿Qué importancia cree que tiene el sector para la economía y el empleo de Córdoba?

- Bueno, yo creo que es uno de los grandes pilares de la economía cordobesa, porque a Córdoba se viene a hacer turismo y dentro del turismo uno de los factores más importantes es, sin duda, la gastronomía y, dentro de la gastronomía, esos platos exquisitos cordobeses, esos grandes cocineros y esas grandes cocineras y esos grandes vinos que tenemos, que la gente viene a probarlos y que les gustan una barbaridad.

- ¿Qué medidas considera que se deben abordar desde las administraciones para afrontar la recuperación tras el impacto provocado por el covid-19?

- Aquí tenemos la perla del collar, que es la zona de la Judería, que la verdad es que está un poco abandonada. La Judería, que es donde viene todo el mundo que viene a conocer Córdoba, para mí está un poco abandonada tanto a nivel de conservación como arquitectónico. Se debería cuidar más porque es lo que atrae al turismo. Y hay otros barrios de Córdoba maravillosos que son desconocidos porque tampoco se promueven las visitas: San Lorenzo, Santa Marina, San Agustín, San Andrés, San Basilio... y esos barrios interesaría también que se difundieran un poco. Yo creo que vale la pena promocionarlos. Y promover la vacunación lo más rápido posible.

- ¿Qué acciones cree que debe afrontar la actividad hostelera para impulsar el sector en los próximos años?

- Una vez que todo se regularice y podamos estar otra vez en la calle sin problemas de contagio, la continuidad de los establecimientos la dará el precio y la calidad. Hay tabernas que están llenas siempre y otras en las que no entra nadie porque el vino no es bueno y el tapeo es malo y encima te cobran dos euros y medio por una copa de vino de Montilla. Calidad, calidad y calidad y un buen servicio, yo creo que es lo más importante, y hay muchos sitios en Córdoba que tienen sobresaliente o matrícula de honor en ese sentido.

- Si tuviera que ponerse en marcha una campaña de promoción del sector, ¿en qué debería incidir?

- Yo incidiría en lo que tenemos, porque lo que no tenemos no podemos inventarlo de un día para otro. Yo incidiría en lo que se puede ver en Córdoba y en su provincia, en lo que se puede hacer, lo que se puede comer, lo que se puede beber y lo que se puede visitar, mejorando lo que tenemos porque los sueños sin realidades no te llevan a ningún sitio.