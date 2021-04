Aunque los datos de contagios diarios de coronavirus en Córdoba crecen de forma aparentemente lenta y sin grandes repuntes, la incidencia acumulada a 14 días en la provincia no ha dejado de crecer en las últimas tres semanas. El Viernes de Dolores, Córdoba presentaba una incidencia acumulada a 14 días de 1.115 positivos. Ayer, esa cifra rozaba ya los 1.900 (1.894), lo que supone un incremento del 70%. La consecuencia es el aumento de las tasas, que se miden por este indicador y que tampoco han dejado su ritmo in crescendo, lo que se traduce en que la tasa provincial ha aumentado 100 puntos desde hace tres semanas, pasando de 132 casos por cien mil habitantes el Viernes de Dolores a 241,2 ayer viernes 16 de abril. La capital cordobesa no se queda atrás y su tasa ha pasado de 102 a 234. De hecho, de los 1.894 positivos acumulados en la provincia, 765 corresponden a la capital y más de la mitad (442) se han confirmado en la última semana. La situación de Córdoba no es un hecho aislado. En Andalucía, había 10.553 casos acumulados el 26 de marzo y ayer había prácticamente el doble (20.417).

Sevilla volvió a ser este viernes la provincia que sumó más casos nuevos, 655, seguida de Granada con 422, Málaga con 315, Jaén con 268, Cádiz con 247, Córdoba con 206, Almería con 205 y Huelva con 159.

Este aumento, amortiguado respecto a olas previas por el progresivo avance de la vacunación y por los cierres perimetrales que impidieron la movilidad entre provincias y comunidades, se dejó notar ayer, cuando se contabilizaron 206 positivos en 24 horas en Córdoba y 2.476 en Andalucía, cuya tasa es igual a la cordobesa (241), a solo 9 puntos de entrar en riesgo extremo. En cuanto a la presión hospitalaria, ayer se registraron cinco ingresos nuevos en Córdoba, donde hay 144 pacientes con coronavirus hospitalizados (había 85 en día 26) de los cuales 26 están en la uci. En Andalucía, la cifra de nuevos ingresos se elevó a 131, por lo que ayer había 1.486 pacientes en hospitales andaluces con coronavirus y 295 en unidades de cuidados intensivos. Además, aunque en Córdoba no hubo fallecimientos, la comunidad reportó 19 muertes más, elevando a 9.508 el total de víctimas mortales en Andalucía (920 de ellas, cordobeses).

Desde que empezó la pandemia, en marzo del año pasado, se han infectado por covid-19 48.024 cordobeses, de los que se han recuperado hasta ahora el 82,3%, un total de 39.549, tras sumarse ayer 157 altas más.

Sobre la incidencia de las nuevas cepas, la Consejería de Salud informó ayer de que no ha habido modificaciones importantes, por lo que la variante británica sigue siendo la responsable de la gran mayoría de los contagios mientras el resto de nuevas cepas se mantienen como muy minoritarias.

En el ámbito educativo, Salud informó este viernes de que hay 17 aulas cerradas en Córdoba por casos de coronavirus.