Continúan los movimientos en el seno del Partido Socialista andaluz. El núcleo compacto que el partido era en Andalucía cuando Susana Díaz presidía la Junta sigue resquebrajándose, antes incluso de que oficialmente ningún otro candidato haya verbalizado su intención de disputarle las primarias a la actual secretaria general del PSOE-A. Aunque no ha habido aún oficialidad, el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ya fue sondeado con por Pedro Sánchez el pasado 5 de marzo durante un encuentro en Madrid y desde entonces no ha hecho sino crecer la tensión interna. Entonces Espadas no cerró la puerta a convertirse en candidato, aunque dijo que su prioridad seguiría siendo su tarea al frente de la Alcaldía hispalense. De momento no se ha movido de ahí pero ya hasta el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha valorado que sería un digno rival para disputarle la presidencia de la comunidad.

En todas las provincias, y también en Córdoba, los afines a Juan Espadas han empezado a moverse y, para empezar, lo están haciendo en las redes. Ya han creado una página de Facebook replicada en todas las provincias, aquí Córdoba con Juan Espadas, en la que los militantes socialistas expresan su apoyo al alcalde de Sevilla. También están moviendo el hashtag YoconJuanEspadas en otras redes sociales y distintos perfiles con este nombre. De momento, la cuenta de Facebook de los socialistas cordobeses que apoyan a Espadas dispone de casi 200 seguidores, entre ellos varios concejales del grupo municipal en el Ayuntamiento de Córdoba como el también diputado provincial Víctor Montoro, José Rojas o Carmen Victoria Campos; Rogelio Palacios, jefe de gabinete de la subdelegada del Gobierno; algunos secretarios de agrupaciones locales como Francisco Sánchez (Fuente Palmera), o Manuel Torres, director de la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos. Además, entre los amigos de esta página se encuentran Carmen M. Gómez Navajas, Pepe Alvarez, Luis Hidalgo, Paqui Mantas (concejala de Priego), Paqui Alamillo (alcaldesa de Torrecampo), Lola Ruiz Arrebola (de Baena, que le disputó la secretaría general del PSOE a María Jesús Serrano), María Ángeles García Rivas (Santaella), o Raquel Casado (concejala de Montilla), entre otros. En Twitter, la cuenta de apoyo a Espadas tiene como seguidoras a la parlamentaria Rafi Crespín y a Isabel Ambrosio.

Hace unos días, el que fuera secretario general del PSOE de Córdoba, José Miguel Salinas, también abogó --aunque sin citar nombres-- por un cambio en el PSOE en CÓRDOBA. "Cumplidos los objetivos, o se renueva el proyecto o el declive es inevitable y esa es la situación en la que nos encontramos. El legado es una buena base para hacer creíbles propuestas de futuro y siendo Andalucía una sociedad progresista se puede ser optimista", decía en un articulo titulado PSOE de Andalucía: el cambio necesario.

En clave cordobesa también se anuncian curvas de cara al congreso provincial que debe elegir secretario general del PSOE cordobés. El pasado 7 de febrero, Rafi Crespín anunció que Antonio Ruiz tendría alternativa en las elecciones para dirigir el partido en la provincia. Desde entonces Rafael Llamas, alcalde de Montilla, ha sonado como firme candidato si bien tampoco aquí ha habido confirmación oficial. Entonces, Rafi Crespín también se mostró convencida de la necesidad de imprimir un nuevo rumbo en el PSOE-A y habló ya de Juan Espadas.