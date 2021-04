El Gobierno de España eligió Córdoba como sede de la futura base logística del Ejército de Tierra no solo por la disponibilidad de sus suelos, como se ha mantenido este tiempo, sino también por criterios de eficacia, inmediatez y disponibilidad de financiación del proyecto a nivel municipal. Esa es la respuesta que PSOE y Unidas Podemos, las formaciones que forman el Ejecutivo central, han dado al senador popular por Jaén Francisco Javier Márquez sobre la decisión que llevó al Ministerio de Defensa a elegir a la capital cordobesa como sede del macroproyecto logístico.

En una respuesta parlamentaria fechada el 24 de marzo, la Secretaría de Estado de Defensa explica que ha participado en los pasos previos para el estudio de viabilidad del proyecto tecnológico de la base logística del Ejército de Tierra, colaborando con las administraciones públicas. En ese marco, se mantuvieron reuniones con regidores de distintos ayuntamientos, entre ellos el de Jaén (en una videoconferencia el 28 de diciembre de 2020).

“Una vez valorados los aspectos industriales, tecnológicos, logísticos, contractuales y de coste asociados al proyecto, el Ministerio de Defensa optó por la ciudad de Córdoba como sede del proyecto tecnológico de la Base Logística del Ejército de Tierra, aplicando criterios de eficacia, inmediatez y disponibilidad de financiación”, dice el Gobierno en su respuesta. Entre estos aspectos destaca la presencia de terrenos de propiedad pública, que permita comenzar “sin más demora” la ejecución del proyecto (lo que refuerza la idea de que los terrenos elegidos sean finalmente los de La Rinconada), y “la disponibilidad más amplia de financiación para contribuir a un pronto inicio de aquella”.

Esas tres claves inciden, por tanto, en un argumento de máxima actualidad en el Ayuntamiento de Córdoba como es la negociación del presupuesto municipal, que tiene comprometidos 28 millones de euros para la futura base. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, insistió ayer en que este proyecto es “innegociable” y que si la financiación comprometida por el Consistorio cordobés —la Junta de Andalucía también pondrá una parte- no está disponible vía presupuestaria, se hará con una modificación de crédito. Gráficamente dijo que “si no hay plan a, habrá plan b, y si no plan c; la base es innegociable y de una forma o de otra cumpliremos con nuestros compromisos”. Más allá de la declaración política es evidente que el plan a sería más rápido que cualquier otra alternativa, pero que para hacerlo posible Partido Popular y Ciudadanos necesitan contar con la abstención de al menos un grupo municipal para aprobar los presupuestos.

Bellido: "Ahora no podemos defraudar"

Tras conocerse la respuesta, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha dicho que refrenda lo que se ha venido diciendo este tiempo que Defensa eligió Córdoba "por méritos propios·" y por algunas cuestiones "objetivas y objetivables": los suelos y la posibilidad que tiene el Ayuntamiento de ofrecer financiación extraordinaria a ese proyecto. "Son 25 millones, una cifra importante, igual que el esfuerzo que vamos a hacer los cordobeses es importante y eso Defensa lo ha tenido en cuenta", ha dicho el alcalde.

"A igualdad de condiciones con otras ciudades, el que Córdoba pudiera aportar una financiación porque las cuentas las tenemos bien ha hecho inclinar la balanza al Ministerio", ha destacado el regidor para quien ahora lo importante es no defraudar. "Ahora no podemos defraudar. Impedimento legal no hay ninguno. Tenemos capacidad financiera", ha concluido.