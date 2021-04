El alcalde de Córdoba, José María Bellido, vuelve a tender la mano a Vox para aprobar el presupuesto municipal de 2021, pero mira al PSOE en busca de su abstención para anudar, al menos, un acuerdo de mínimos encaminado, fundamentalmente, al cumplimiento de los compromisos del Ayuntamiento con el Ministerio de Defensa para la base militar del Ejército. Cabe recordar que las cuentas disponen de 28 millones para dar respuesta a los futuros convenios para la instalación de la macrobase, cuya puesta en carga estaría supeditada a la aprobación del documento económico. No obstante, el alcalde ha garantizado que ese dinero estará disponible ya sea vía presupuestaria (plan a) o vía modificación presupuestaria (plan b) o cualquier otra fórmula administrativa. “Si no hay plan a, habrá plan B, y si no plan c; la base es innegociable y de una forma o de otra cumpliremos con nuestros compromisos”, ha garantizado para sacar del debate político este proyecto del Ministerio de Defensa. Precisamente por la importancia de la iniciativa, el alcalde mira ya directamente a la oposición (aunque sin nombrarlos específicamente al PSOE) para pedirles al menos la abstención y llegar a un acuerdo de mínimos. “A lo mejor los de la vieja política vamos a tener que sacar adelante esto”, ha llegado a decir sin cerrar, como decimos, la puerta ni a Vox ni a sus votantes. En su línea argumental, Bellido ha recordado que la macrobase es un proyecto del Ministerio de Defensa, que está en manos del PSOE y, en suma, del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El primer edil ha hecho estas declaraciones después de que Vox reiterara su rechazo a las cuentas visiblemente molesto con la portavoz de ese grupo municipal, Paula Badanelli. “Me sorprende y decepciona su actitud”, ha admitido a preguntas de la prensa. El alcalde ha recordado que llevan tiempo trabajando con Vox los presupuestos municipales y que incluso se habían incorporado las enmiendas planteadas por este grupo (un estudio para la reforma de Gran Vía Parque, la apertura de varias piscinas o la limpieza del río). Bellido ha recordado que en esas estaban, cuando el anuncio de la entrada de María Luisa Gómez al Ayuntamiento dinamitó el acuerdo. “No entiendo por qué de la noche a la mañana, por el simple hecho de que una concejal tome acta en su grupo político, anunciaron la ruptura”, ha dicho Bellido para resaltar que Vox ha vuelto a decir hoy no pero argumentando otros motivos.

En todo caso, para el alcalde es preocupante que este grupo municipal, con el que ha dicho tener más afinidad que con el resto de la oposición, dé la espalda dos veces a proyectos importantes de ciudad: en referencia al acuerdo para el uso de remanentes, que ha permitido la concesión de 4 millones de euros en ayudas para autónomos y empresarios; y ahora, el de la base logística militar. “Vuelvo a tender la mano, pero últimamente lo único que recibo es una guantá”, ha dicho.

Por su parte, el teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, que ha hecho unas declaraciones en la misma línea que el regidor cordobés, ha informado de que la semana posterior a la Semana Santa está prevista la celebración de la comisión de Hacienda y si diera tiempo del pleno para la aprobación inicial ad el presupuesto municipal para 2021. Fuentes ha confirmado que los contactos con el resto de partidos se ha iniciado en un buen tono y que está a la espera de conocer las enmiendas que estas formaciones vayan a presentar al presupuesto. En todo caso, en la misma sintonía que el regidor cordobés, Fuentes ha asegurado que llamará hoy mismo a la portavoz de Vox, Paula Badanelli, para retomar las conversaciones ya que entiende que el acuerdo no está roto.