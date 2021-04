La portavoz del grupo municipal de Vox, Paula Badanelli, ha reiterado la intención de su partido de no apoyar el presupuesto municipal del 2021 de Partido Popular y Ciudadanos porque “no es el que necesita Córdoba”, y ha rechazado “el chantaje” que a su juicio está haciendo el gobierno municipal con la inversión de la base logística del Ejército. “Vox no a apoyar este presupuesto porque no es la soliucion es el problema”, ha afirmado para asegurar que nada está en riesgo —tampoco las inversiones para el proyecto de Defensa— ya que se podrían hacer modificaciones presupuestarias para ponerlo en marcha. “El manoseo de la base es repugnante y peligroso. El que ose usarla como arma arrojadiza lo pagarán en las urnas. Con el pan de nuestros hijos no se juega”, ha asegurado para asegurar que Vox no entrará en ese juego.

Por otro lado, la formación aconseja al delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, que siga negociando con otros grupos municipales y que se aplique lo que él mismo dijo que “hay más vida más allá de Vox”. En esta línea, la portavoz no ha descartado que lo que estén buscando los populares sea un acuerdo con el PSOE, y que este grupo municipal se abstenga como ha ocurrido en Málaga para aprobar las cuentas de esa localidad.

Asimsimo, Badanelli ha rechazado “los mensajiitos, amenazas solapadas y presiones” que dicen estar recibiendo por parte del equipo de gobierno para que apoyen los presupuestos y rechazan que se intente responsabilizarlos a ellos de que no se aprueben cuando la gestión de Bellido está siendo nula. “Todo es nada”, ha resumido para criticar la coincidencia del expediente que intentan aprobar PP y Cs “en un 90%” con el presupuesto de PSOE e IU del 2019. En este tenor, la portavoz ha hecho una relación extensa de proyectos y promesas pendientes del actual gobierno local como la regularización de las parcelaciones, Caballerizas, Regina, concesión de licencias, Alcázar, Templo Romano, Pérgola, situación de la Judería, Puerta del Puente, retablo de la calle Lineros, atascos en el Brillante, abandono del Sector Sur, situación del río, que no se haya concedido “ni una ayuda al comercio”, o que se eche a trabajados sociales a la calle en una pandemia con las listas de espera más largas, que los museos sigan sin abrir por las tarde o que Policía Local y los Bomberos sigan sin cobrar. “¿Todo esto y el problema es Vox?”, ha reflexionado Badanelli para recordar que el presupuesto aún no ha ido ni aprobación inicial por lo que con suerte se aprobará en julio. “¿Todo esto y el problema es Vox? Ya no cuela. El problema es este gobierno. ¿En qué está este gobierno?”, ha preguntado.

Badanelli ha hecho referencia a la última denuncia de Izquierda Unida y Podemos sobre el contrato “legal pero poco ético” que ha realizado la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, a la exempresa de Inés Arrimadas, para añadir que se les está cayendo la boca de pedir auxilio al alcalde para que asuma las competencias de Turismo y ponga orden. “No entendemos por qué mira para otro lado con el desastre de Cs que arrastrará al gobierno”, ha dicho para lamentar que en el gobierno de José María Bellido han dimitido ya un 20% de concejales.