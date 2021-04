El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) reclama mayor gasto social, una ayuda social de urgencia más eficaz que atienda problemas que surgen y no pueden esperar a resolver un expediente de tramitación compleja, y más participación en la elaboración del presupuesto municipal para 2021, del que solo se ha aprobado por ahora su anteproyecto. El plenario del CMC abordó ayer, entre otras cuestiones, sus demandas en materia presupuestaria, que incluyen información precisa sobre los remanentes y una valoración global de partida que, como el año pasado, lamenta que PP y Cs apuesten por una bajada generalizada de impuestos porque el problema no es «el exceso de liquidez» sino la incapacidad del gobierno local para ejecutar el gasto. Para hablar de la necesidad de incrementar el gasto social y de las necesidades que la crisis del covid está trayendo aparejadas a la capital cordobesa, el plenario invitó a Eva Contador, delegada de Servicios Sociales, para exponerle sus demandas y conocer los planes de esta delegación. El CMC reclamó al gobierno local la creación de una renta mínima municipal y de una mayor inversión para la periferia.

En 22 puntos, el Movimiento Vecinal valora los aciertos del documento, como el mantenimiento de las empresas municipales o la apuesta por la administración electrónica --si bien dan un toque de atención con la brecha digital; de hecho ayer participó en el plenario la delegada de Transformación Digital, Lourdes Morales--, y las ausencias o escasa apuesta por proyectos como la Normal, el Pabellón de la Juventud, San Eulogio, el centro cívico de El Higuerón o la reforma del cuartel de Lepanto, Caballerizas Reales, entre otras. Además piden mayor inversión para las obras en barrios y distritos, «que se deben decidir de forma consensuada, que permita recuperar el retraso de inversión acumulada». También opinan que se requiere mayor partida para el mantenimiento de la vía pública y para su limpieza que "por momentos corre el riesgo de ser insuficiente". Lamentan que siga sin aparecer la partida específica para el plan Ciudad Jardín y esperan que se consensúe la actuación sobre Gran Vía Parque, que Vox impuso como premisa para apoyar el presupuesto.

Juan Andrés de Gracia: «No podemos estar tranquilos con la ronda Norte porque no ha habido respuesta oficial a nuestras reclamaciones»

Además, el Movimiento Ciudadano considera insuficiente la partida para Aucorsa, teniendo en cuenta las peticiones existentes de mejora del servicio, especialmente, en la periferia y el casco. Echan en falta que Emacsa incluya las partidas necesarias para las infraestructuras que deben ser la base para dar agua a la Vega y a la Sierra y más partida para el desarrollo de informes de evaluación de edificios (ITES), además de crear un programa municipal de elaboración de dichos informes para aquellas viviendas que su propietario no cuente con recursos. Consideran que la plantilla de personal y el presupuesto previsto no asegura el buen funcionamiento de los servicios, "por lo que deberá incrementarse y completarse".

Valoran en positivo la partida para reformar el Recinto Ferial, pero piden incrementar las partidas para ayudar a la celebración de festejos populares cuando no haya ánimo de lucro. Creen que faltan también partidas suficientes para consolidar la red de centros de participación activa de mayores y recuperar la política de huertos urbanos y potenciar los fondos para adaptarnos al cambio climático, en especial con una política de arbolado. Debería existir, sostienen, una partida para redactar el proyecto iniciar las obras de la sala de barrio de Villarrubia, para la instalación deportiva en Santas Cruz y para reabrir la ID Alcolea. Asimismo, se pide ampliar la partida dedicada a los centros de adultos y de enseñanza obligatoria, en colaboración con la Junta de Andalucía. También se ha pedido presupuesto para cerrar el carril bici, una partida para dar salida al Consejo de la Juventud y otra para recuperar los molinos municipales.

Por otra parte, se exige una partida más amplia para la recuperación del Convento e Iglesia de Regina como equipamiento cultural; incrementar la inversión en el mantenimiento y mejora de los servicios funerarios equilibrando la empresa; declaran "insuficientes" las partidas destinada a Cultura, tanto para la gestión de la política cultural como para el desarrollo de programas y equipamientos; y se pide recuperar las partidas que se destinan a la Cooperación y Solidaridad Internacional, separándolas de las destinadas a otros fines solidarios internos. En último lugar se quiere dotar de presupuesto al plan de emergencia municipal, en especial en cuanto a la defensa contra los incendios forestales mediante planes de autoprotección.

Ronda Norte

En otro orden de cosas, el CMC exigió a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Córdoba que no se impulse la redacción de las obras de la ronda Norte sin atender antes a sus demandas. El presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, pidió al alcalde, José María Bellido, que no se dé por cerrado un acuerdo con los vecinos en cuanto al trazado y a los tramos que irán soterrados porque desconocen cuáles son los planes de la administración andaluza en este sentido. «No podemos estar tranquilos porque no ha habido respuesta oficial a nuestras reclamaciones», indicó. Además, reclaman que, aunque la obra se ejecute en dos fases, la redacción del proyecto sea única.