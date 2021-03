"La vida no acaba en Vox". Con esa contundencia se ha expresado hoy el teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes (PP), en declaraciones a Cope, después de conocerse la intención de Vox de votar en contra de los presupuestos municipales del 2021 y de dinamitar el apoyo que en principio había prestado al expediente económico que PP y Cs aprobaron el viernes pasado. El responsable de la Hacienda municipal se ha mostrado firme después de conocer el veto impuesto por la portavoz de Vox, Paula Badanelli, a las cuentas municipales pese a que en un principio este grupo comprometió una abstención. Vox ha dicho que si el alcalde de Córdoba cumple su anuncio de dar la Delegación de Casco Histórico a María Luisa Gómez Calero, la nueva concejala que tomará su acta como integrante del grupo municipal de Ciudadanos (con el que se presentó a las elecciones, aunque posteriormente la echó por su enfrentamiento con el también concejal Manuel Torrejimenmo) pero como independiente, no habrá apoyo a las cuentas. "Todo no vale", ha dicho Badanelli, que hoy mismo se ha reunido con representantes de su formación para acordar su estrategia en el Ayuntamiento de Córdoba.

Fuentes, por su parte, ha asegurado esta mañana que “nadie está capacitado para tirar la primera piedra, ni Vox ni nadie. Estos días se han dicho cosas muy gruesas que no se pueden compartir, que quedan muy bien en los medios de comunicación, pero en el día a día es muy duro. Llevo casi tres meses liado con los presupuestos para sacar adelante unas cuentas que son muy buenas para Córdoba porque en ello nos va el futuro y el empleo. La gente no está preocupada en saber quién dice la barbaridad más gorda. Bastante espectáculo tenemos en España para seguir nosotros por el mismo camino”, ha reflexionado.

“La vida no acaba en Vox", ha espetado, para apostillar que en todo caso sus planes pasan por cumplir con el calendario que estaba previsto y que prosigue a la aprobación del anteproyecto: "Los presupuestos tienen que salir cuanto antes porque urgen para la ciudad de Córdoba. Córdoba nunca ha tenido una oportunidad histórica de esta embergadura que genera actividad, empleo y futuro. Siempre hemos tenido un concepto de Córdoba como una más, y ahora somos el referente de toda España", ha dicho en referencia al proyecto para la implantación de la base logística del Ejército de Tierra, que cuenta con 28 millones de euros reservados en los presupuestos del 2021.

En la hoja de ruta de Fuentes está pendiente reunirse con Vox, que exigió negociar sin Cs "los flecos" del presupuesto del Imtur y llamar al resto de grupos municipales, que ya han anunciado que plantearán enmiendas. En este sentido, el responsable de la Delegación de Hacienda ha recordado a este periódico lo ocurrido hace apenas dos días en el Ayuntamiento de Málaga, donde el alcalde del PP ha sacado adelante su presupuesto con la abstención de los socialistas.

"Debemos trabajar todos los grupos políticos para sacar adelante unas cuentas vitales, porque la gente lo que le preocupa es llegar a final de mes, tener sus calles limpias y arregladas, saber qué pasa con las inversiones, con su alumbrado.... Hay muchas empresas que dependen de estos presupuestos, y por este motivo nosotros tenemos que dar solución a los problemas y no crearlos", ha dicho.