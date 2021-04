Cuando Jesús Aguirre, consejero de Salud de la Junta de Andalucía, recordó la muerte de su amigo Manolo Barragán entre los momentos más emotivos de este año, los aplausos no tardaron en inundar un discurso que fue una oración para una familia, la sanitaria, que ayer, en el salón del hotel Eurostars Palace, se unió para recorrer junta quizás el año más duro que haya conocido. La pandemia del coronavirus, un año después del inicio, reunió en Los desayunos de Diario CÓRDOBA a un sector que ha practicado en los últimos doce meses una lucha diaria contra una nueva realidad inimaginable para cualquiera de ellos. El evento contó, además, con el patrocinio de la Universidad Loyola Andalucía y Cajasur. Y, en este, colaboraron diferentes empresas. Jícar, Supermercados Piedra, Magtel, Hospital Quirón, ATA y Clece también lo hicieron posible con su apoyo.

El consejero no tardó en derribar la lejanía de un cargo y vestirse con su antigua bata blanca, con la que atendió una buena parte de su vida a los cordobeses en los consultorios de la provincia. Y la respuesta de quienes, más tarde, aplaudieron su mensaje -muchos de ellos amigos- no tardó en resonar en aquel punto de Córdoba. Ana Leal, gerente del distrito sanitario Norte, de Córdoba, no dudó en confesarlo: «Es una persona tan cercana y tan sencilla». Para Bernabé Galán, presidente del Colegio de Médicos de Córdoba, que trabajó codo con codo con Jesús Aguirre en Fuente Palmera durante 25 años, el balance del consejero fue una muestra de la realidad, despojada de la política con la discreción propia del antiguo doctor. Hay quienes incluso, desde el conocimiento abierto que Aguirre desplegó, sacaron información útil y de interés. Rafael Roldán, presidente del Colegio de Dentistas de Córdoba, se marchaba ayer satisfecho tras haber presenciado un repaso «sincero» de la realidad que el mundo está viviendo desde el 14 de marzo del ya pasado 2020.

En concordancia con lo que había contado minutos antes el representante de la sanidad andaluza, Javier Fonseca, gerente de los distritos sanitarios Córdoba y Guadalquivir, revivió en su mente el proceso de adaptación por el que, partiendo de las residencias, hasta cubrir cualquier ámbito de la salud pública, han pasado tantos profesionales y tantas personas. Más que de adaptación, de supervivencia. «Ha sido todo un engranaje importante». Un esfuerzo necesario para superar las dificultades que el virus, sin duda, ha puesto en el camino. Para Valle García, directora gerente del Hospital Reina Sofía de Córdoba, el año ha colmado las previsiones y ha sido más difícil de lo que jamás hubiera podido imaginar. Por ello ha requerido una capacidad de adaptación y reinvención que, para García, ayudará a salir «fortalecidos» de esta crisis.

De las palabras de Jesús Aguirre, Rafael Casaño, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, extrajo una perfecta radiografía con la que resumir un año que brota al pronunciar una única palabra: sanidad. O, más bien, como decía el consejero: salud. Porque, más que nunca, esta ha formado parte del día a día de la población, desde la que ha nacido y en la que ha desembocado cada acción tomada para frenar el oleaje de la pandemia.

Al finalizar, José Plata, gerente del área sanitaria Sur de Córdoba, sintió el calor de «una auténtica familia sanitaria» en aquel hotel, donde quedó presente, como dijo, que el virus les «ha empujado a potenciar aún más los valores» de la profesión, «como son la humanidad, el compañerismo o el espíritu de servicio a la sociedad que servimos». Tras la profesión, la persona afloró en Aguirre y el homenaje a los compañeros fallecidos enlazó a los profesionales que trabajan en primera línea. «Hemos llorado con el fallecimiento de nuestros compañeros y de todas las víctimas de esta fatídica pandemia», expresaba Plata. «Nos sentimos unidos al dolor de las familias afectadas por el virus». Y se unió a los «deseos del consejero» con una previsión optimista: «Conseguiremos salir muy reforzados de esta traumática experiencia».