Este domingo se cumplirá un año de la declaración del Estado de Alarma por parte del Gobierno central por la situación de pandemia global provocada por el coronavirus. El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha hecho hoy balance de estos doce meses en Los Desayunos de Diario CÓRDOBA, el primer acto público en el que ha participado desde que el covid hizo acto de aparición. "Llevamos un año de pandemia, pero aún nos queda mucha mili", ha comentado en tono coloquial el responsable de Salud, que ha destacado cómo Andalucía se adelantó a los acontecimientos en enero del año pasado, cuando aún no había casos en España, creando el primer comité de expertos para hacer un seguimiento de la situación. Aguirre empezó su intervención haciendo referencia a las víctimas mortales, "casi 9.000 andaluces que ya no están y a los que hay que poner cara siempre para no sean solo números", ha recalcado.

El responsable de Salud ha asegurado que la crisis de la listeria, que tuvo lugar en diciembre del 2019 fue "una oportunidad para prepararnos y adelantarnos a la pandemia", ya que "se evidenciaron las deficiencias existentes en materia de salud pública" y su departamento se puso en marcha para crear un sistema de alertas que sería clave con la llegada de la pandemia del coronavirus, permitiéndoles actuar "de una forma reactiva". El consejero indicó que cuando asumió el cargo "no podía imaginar que me tocaría afrontar una situación tan difícil" y que le obligaría a acelerar el plan de reformas que tenía planeado para legislatura, "acometiendo actuaciones planeadas para cuatro en tiempo récord", ha explicado.

Uno de los retos que se planteó como prioridad cuando empezó la crisis sanitaria fue el de ofrecer "la máxima transparencia", sentenció convencido el consejero, por lo que se puso en marcha el mapa covid y una página específica en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía que se actualiza diariamente donde se recoge la evolución de la pandemia. "Es la mejor de las webs de todas las comunidades autónomas".

Plantilla del SAS: "En el 2020, tuvimos que destinar 1.500 millones más para contratación"

En su análisis de este año, Aguirre detalló el impacto económico que ha tenido la pandemia sobre la inversión sanitaria. "En el 2020, tuvimos que destinar 1.500 millones más de lo previsto para afrontar la contratación de profesionales, mejora de las plantillas, infraestructuras y adquisición de material sanitario", comentó, y de cara al 2021, "el presupuesto ha aumentado un 19% respecto al 2018, lo que significa 1.930 millones de euros más". Esta crisis sanitaria ha supuesto destinar el 7% del PIB andaluz a sanidad, "lo que era una promesa electoral para todo el mandato".

En el 2021, la Consejería tiene previsto continuar con el avance en materia de infraestructuras, entre las que Aguirre señaló "el empujón definitivo que vamos a dar al Centro de Alta Resolución de Palma del Río, cuya obra fue recepcionada en noviembre del año pasado con un presupuesto de 6,7 millones de los cuales vamos a destinar este año 2,5 millones para equipamiento con el fin de que las consultas externas empiecen a funcionar cuanto antes".

En cuanto a los refuerzos de la plantilla, "la más numerosa que ha tenido la sanidad pública andaluza en su historia", con la contratación de 19.549 trabajadores, valoró que la gran mayoría de estos profesionales han llegado para quedarse. Y eso que esta crisis sanitaria ha sacado a la luz también la falta de personas formadas en este ámbito "ya que se agotó la bolsa de médicos y de enfermeros", recordó. Obligados a sacar adelante la situación con los medios disponibles, la pandemia obligó a readaptar la organización en cada una de las olas, reduciendo lo menos posible la atención a los pacientes graves de otras patologías como el cáncer, explicó, e impulsar actuaciones como "la creación del doble circuito covid y no covid, la implantación de la telemedicina, la conexión de las residencias sanitaras con sus distritos médicos o la creación de la figura de la enfermera escolar".

Escasez de vacunas: "La ministra me dijo que llegarán 500.000 vacunas el mes que viene"

En relación con el momento actual, el consejero se refirió a las vacunas, "un bien escaso", e informó de que una semana más "han llegado solo la mitad de las dosis que esperábamos" mientras sobre la autorización de nuevas vacunas, explicó que la nueva de Janssen, el laboratorio ya ha comunicado que en abril llegarán pocas dosis y que esperan poder entregar un número más abundante a partir de finales de mayo o junio. Con más o menos dosis de Janssen, legada masiva de vacunas, para la que se ha puesto en marcha el Plan 500.000 en una semana, no se espera que se posible antes de abril: "La ministra me dijo que llegarán más de 500.000 semanales el mes que viene", señaló, "y ya le dije que aquí está todo preparadísimo para actuar en cuanto las tengamos".

En el turno de preguntas, respondió sobre las medidas de restricción aplicadas al ámbito de la hostelería y consideró que la Junta de Andalucía ha sido justa. "No los hemos cerrado, las medidas se han ido modulando en cada momento según los niveles", comentó, antes de aclarar que "el problema no son los hosteleros, que han asumido todas las recomendaciones sanitarias de forma ejemplar, sino los usuarios que en ese contexto nos relajamos, nos quitamos las mascarillas, nos saludamos y bajamos la defensa".

Sobre la vacunación: "Nos ha permitido reducir a cero los ingresos de los mayores"

También ha destacado la eficacia de la vacuna, "que nos ha permitido reducir a cero los ingresos hospitalarios de estos mayores". De ahí que su intención sea seguir avanzando lo más rápidamente posible entre los mayores de 80 y seguir a partir de ahí los grupos de edad siguientes. "Según mis cálculos, cuando logremos vacunar a todo el colectivo de personas mayores de 65 años, la probabilidad de mortalidad se reducirá drásticamente y podremos empezar a respirar más tranquilos". Antes de terminar, subrayó la actuación ejemplar de la población andaluza: "Yo pensaba que la fatiga pandémica sería mayor y que habría problemas sociales, pero estamos comprobando que la paciencia de los ciudadanos es grande".

El acto de Diario CÓRDOBA contó con la presencia de numerosas autoridades locales, entre ellas, el delegado del Gobierno, Antonio Repullo; el vicepresidente quinto de la Diputación, Víctor Montoro; el rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos; los directores de los distritos sanitarios y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, compañero de partido y amigo del consejero, que le precedió e hizo un resumen de su semblante. "Jesús Aguirre es el mejor consejero que podíamos tener para afrontar este periodo tan difícil por su calidad humana y profesional", aseguró convencido, tras destacar su "cercanía, humanidad y compromiso con el sistema de salud". En su intervención, expuso que Aguirre nació en el seno de una familia con nueve hijos y que tras licenciarse en la Universidad de Córdoba, decidió especializarse en Medicina de Familia. "Trabajó en varios municipios de Córdoba y reivindicó la figura del médico de pueblo en el ámbito rural", recordó, "luego, cuando veía próxima su jubilación, Juanma Moreno lo llamó para ser consejero e impulsar las reformas, para avanzar en un modelo de gestión diferente y él asumió el reto". Bellido confesó sus escasos dotes como pronosticador, ya que "vi sufrir a Jesús con la crisis de la listeria y le dije que si había superado eso, era imposible que viniera algo peor..."