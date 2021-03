La investigación abierta en vía judicial a la portavoz municipal socialista, Isabel Ambrosio, por un presunto delito urbanístico ha eclipsado, como era previsible, el debate en la sesión del pleno de marzo. Ya en la moción sobre la bajada de la ratio en la escuela pública, la concejala Marián Aguilar del Partido Popular había hecho algún juego de palabras con el concepto “vía pecuaria”, pero ha sido en la moción sobre la condena a la violencia desatada a raíz del caso de Pablo Hazél la que ha convertido el asunto de Isabel Ambrosio en tema principal y arma arrojadiza entre los grupos muncipales. El concejal de Vox, Rafael Saco, también ha acudido al juego semántico para decirle a la oposición que no encontrarán “un zuncho lo suficientemente hondo para esconderse”, pero ha sido la portavoz de Ciudadanos, Isabel Albás, la que ha abierto fuego a quemarropa, dejando atrás los símiles y los juegos florales, para decir que no puede compararse un hecho que está siendo investigado por los tribunales, como es el caso de Isabel Albás, y el error “administrativo” que le ha valido la salida a Eva Timoteo.

A continuación ha sido el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, el que volvió a aludir de soslayo el tema al indicar que no es conveniente confundir “las churras con las merinas”, aunque al final los dos tipos de ovejas “vayan por la misma cañada, porque la cañadas son de todos y uno no se pueden apropiar un poquito de una cañada, porque son de todos”, en alusión directa a las obras que investiga el juzgado número 3 de Córdoba en la finca de Obejo propiedad de la exalcaldesa.

El concejal socialista José Antonio Romero ha pedido incluso un segundo turno de palabra para responder a Torrico: “La diferencia es que la señora concejala (en referencia a Ambrosio) está siendo investigada, pero el caso de la señora Timoteo se ha probado, esa es la diferencia o es que no veía usted a Espinete”, ha dicho para a continuación añadir: “y si quieren les recuerdo el correo (que envió Manuel Torrejimeno a la exgerente y quizá próxima concejala del Ayuntamiento de Córdoba)”. En respuesta a las ovejas citadas por Torrico, el edil socialista ha añadido: “De ovejas y de borregos sabe usted bastante. Le han dado el papel de malo en todos los gobiernos, pero tenga respeto a la justicia que a lo mejor en un tiempo tiene que pedir perdón por lo que ha dicho”.

El portavoz del PP, que ha asegurado que se había propuesto así mismo no hablar en el pleno de Ambrosio, ha aprovechado también ese segundo turno para lamentar que haya sido el propio PSOE el que haya sacado el tema que salpica a su portavoz y para criticar que usen la presunción de inocencia solo cuando les conviene. “Para unos casos aplican la presunción de inocencia y para otros no, para unas personas sí y para otras no. Hay personas inmersas en un procedimiento judicial, que sí tienen derecho a la presunción de inocencia, y otras a las que no se les ha abierto causa judicial pero a las que sí hay que pedir responsabilidad política”. “A quien presuntamente ocupan bienes de dominio público y hacen piscinas a esas no hay que aplicarles la responsabilidad política, a las otras, no”.

La portavoz socialista también ha tenido quien la defienda, tanto de su grupo municipal, como de partidos como Podemos. La concejala Cristina Pedrajas ha considerado “muy feo” que se hagan insinuaciones sobre Ambrosio, que “mientras que no se demuestre lo contrario no ha incumplido nada” y ha negado que el caso sea comparable con el ocurrido a la concejala de Cs Eva Timoteo.