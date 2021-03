La delegada de Transformación Digital, Lourdes Morales, ha convertido en una oportunidad la comparecencia que habían pedido el resto de grupos en el pleno para defender el avance dado en este mandato en materia de administración electrónica y ha asegurado que le han dado “la vuelta como un calcetín” al Ayuntamiento de Córdoba desde el punto de vista digital. “Estamos consiguiendo transformar digitalmente la ciudad”, ha dicho para recordar que en 2019 los cordobeses no podían hacer ningún trámite por internet en el Ayuntamiento y desde su implantación, el 14 de marzo del 2020, de 62.700 registros, 57.273 se han hecho por sede electrónica, es decir el 72% del total. “Hoy por hoy pueden hacer todos sus trámites con el Ayuntamiento online”, ha dicho. La concejala del PP ha recordado que se sentaron las bases legales de la administración electrónica en mitad de una pandemia y que se ha impulsado el Polo Digital de Córdoba y puesto en marcha la antigua Normal de Magisterio. Morales ha defendido su alianza con la Diputación de Málaga, “para aprender de quien lo ha hecho bien”, pero ha garantizado que dicha alianza —criticada por parte de la oposición— preserva la independencia del Ayuntamiento de Córdoba y salvaguarda los datos de los cordobeses. En la misma sintonía, Manuel Torrejimeno ha afirmado que “el gobierno ha dado pasos de gigante respecto a la digitalización”.

Al PSOE, por su parte, le ha servido la comparecencia de la delegada de Transformación Digital para incidir en la supuesta vulnerabilidad en la que quedan los datos de los cordobeses al haber suscrito un acuerdo el Ayuntamiento de Córdoba con la Diputación de Málaga para compartir servidores y programas para la administración electrónica. Según ha afirmado el concejal Víctor Montoro (PSOE), la comparecencia de Morales no ha aclarado los detalles de dicho convenio (con una duración de 3 años y un importe de un millón de euros) para la implantación de la administración electrónica en la capital. “Queremos conocer la hoja de ruta al detalle”, dijo Montoro reconociendo, eso sí, los avances realizados por el gobierno municipal en esta materia espoleados por la pandemia. El concejal socialista lamentó haber solicitado esta información en las distintas comisiones sin éxito: “No sabemos si es que no tienen hoja de ruta o que no facilitan el trabajo de la oposición”, dijo Montoro. “Nos preocupa si los datos de los cordobeses están bien custodiados y seguros”, ha espetado a la edil del PP que, por contra, ha asegurado que antes, cuando gobernaban PSOE e IU, “peligraban la integridad de los sistemas y de los datos de los ciudadanos de Córdoba” pero que PP y Cs han logrado revertir esa situación. “Los datos de los contribuyentes cordobeses están en el mismo sitio pero asegurados, reforzados y blindados”.

Desde Podemos, Cristina Pedrajas le ha pedido al gobierno local que desarrollen “una solución estable y propia” para no depender de servidores y personal técnico de otro organismo. En la misma línea, desde Vox, Rafael Saco ha rogado que se haga un esfuerzo para que haya una mayor colaboración con la Diputación de Córdoba. Alba Doblas (IU), por su parte, ha exigido a Morales más humildad porque considera que no habría podido hacer lo que ha hecho si no se hubiera trabajado en el anterior mandato. La concejala de IU ha advertido, por un lado, la brecha digital que impide que un amplio sector de la población cordobesa acceda por falta de recursos o capacitación a la admnistración electrónica y ha animado al equipo de gobierno a trabajar en esta línea y mejorar la atención ciudadana, y por otro, ha criticado el cambio del PP respecto a la externalización de la recaudación tributaria, que antes defendía que ”tenia que hacerlo el CPD”.