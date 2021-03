El portavoz municipal de Izquierda Unida y presidente del Imtur en el mandato anterior, Pedro García, ha acusado a la actual responsable del Instituto Municipal de Turismo, Isabel Albás, de no haber pedido una prórroga del Plan Turístico de Grandes Ciudades por motivos partidistas. García ha expresado sus dudas de que la actual responsable de Turismo haya pedido "en serio" una prórroga de dicho plan y que la Junta de Andalucía supuestamente la haya rechazado.

Relacionadas El Plan Turístico de Grandes Ciudades le sale caro a Córdoba

Estas afirmaciones se producen un día después de que Isabel Albás confirmara los temores de IU sobre que Córdoba tendrá que devolver casi 500.000 euros de ayudas (494.963 euros de la diferencia entre los 2,2 millones recibidos y los 1,7 que se ha podido justificar) y dejará de percibir casi 750.000 euros del plan turístico de grandes ciudades que va a salir caro a la ciudad.

Pedro García considera que "hay que tener mucha cara" para decir, como hizo ayer la responsable de Turismo, que la culpa de esta situación es del anterior equipo de gobierno, cuando ha sido Juan Marín, vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, quien no ha querido prorrogar el actual plan y así "poderse echar una foto" vendiendo un nuevo plan turístico de grandes ciudades, algo que no podría impulsar si siguiera abierto el anterior plan.

El exresponsable del Imtur ha defendido su actuación al frente del instituto y ha recordado que IU logró justificar "el 90% del plan turístico de grandes ciudades" y que el 10% restante era el que dependía de las obras del Templo Romano y el Convento Regina. En ambas ha habido que hacer una resolución del contrato de obra. En este sentido, ha increpado a Albás para preguntarle que cuál ha sido entonces su gestión en el plan turístico y por qué no se pidió oficialmente una prórroga del mismo. García ha subrayado que cuando ellos pidieron la última prórroga la Junta de Andalucía también dijo inicialmente que no, pero luego no tuvo más remedio que concederla al escuchar las argumentaciones legales que blandió el Ayuntamiento.